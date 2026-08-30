El papa León XIV tendrá un acto público con el presidente Orsi

A medida que se acerca la fecha en que el papa León XIV visitará Uruguay se van conociendo nuevos detalles de sus horas en el país. Entre ellos, que participará junto al presidente Yamandú Orsi de un acto cívico en la Plaza Independencia al caer la tarde del viernes 6 de noviembre, según adelantaron a El País fuentes cercanas a la visita del pontífice que llegará ese día sobre las 16 horas.

La ceremonia de bienvenida no se hará en el aeropuerto de Carrasco al que arribará el papa sino que será en la plaza y desde ahí irá a la catedral donde mantendrá un encuentro con sacerdotes y obispos. También tendrá una reunión privada con el presidente, ya que León XIV llegará al país como invitado oficial y en su condición de jefe de Estado.

El papa recorrerá la rambla y el tramo final hasta la Plaza Independencia lo hará por 18 de Julio. Es probable que en algunos desplazamientos utilice una especie de carro de golf.

El sábado 7 por la mañana volará a Paysandú desde el aeropuerto de Carrasco donde encabezará una celebración que aún no se ha definido en qué punto de la capital sanducera será. Se había planificado que fuera en la costanera de la ciudad, pero el pronóstico de inundaciones para esos días como consecuencia del fenómeno de “El Niño” ha llevado a que se busque otra locación. La basílica sanducera fue descartada por su limitada capacidad locativa.

Yamandú Orsi y el papa León XIV. Foto: EFE.

León XIV retornará luego a Montevideo e irá a la iglesia de nuestra Señora de Guadalupe en Casavalle donde conocerá la obra social que la Iglesia realiza en esa zona. Después irá a la Universidad Católica y por la noche participará en una celebración en el Estadio Centenario. El domingo 8 de noviembre viajará por tierra a Florida. Hará una breve escala en la basílica de la ciudad para rezarle a la Virgen de los Treinta y Tres (patrona del Uruguay) y luego encabezará una celebración en el hipódromo municipal “Irineo Leguisamo”. Se espera que se congreguen en el óvalo de césped del hipódromo unas 50.000 personas. Tras un almuerzo con sacerdotes, regresará a Montevideo desde donde volará a Buenos Aires para continuar su gira latinoamericana que también lo llevará a Perú, donde fue obispo varios años. En Argentina también estará en Córdoba y Luján.

Antes, en setiembre, León XIV (que es estadounidense y se llama Robert Prevost) estará en Francia.

El 3 de setiembre llegará a Uruguay otra misión de avanzada para seguir afinando detalles de la visita papal y una tercera lo hará ya pocos días antes del 6 de noviembre. Según supo El País, la iglesia conformó grupos de trabajo específicos para cada etapa de la visita papal y se está componiendo un himno con músicos católicos. En las dos noches en las que permanecerá en Uruguay el pontífice dormirá en la sede de la Nunciatura Apostólica (la embajada vaticana en Uruguay) en Bulevar Artigas casi Ponce como ya lo hizo Juan Pablo II en 1987 y 1988. Antes de que arribe León XIV, a mediados de setiembre los obispos uruguayos se reunirán con él en el Vaticano en lo que se denomina la visita “ad limina”, que es la que cada cinco años deben hacer los prelados de un país a la Santa Sede. Allí visitarán diversos “dicasterios” (que serían algo así como los ministerios en el Vaticano) y las tumbas de San Pablo y San Pedro y le entregarán al papa una serie de planteos y comentarios que fieles uruguayos y organizaciones de la sociedad civil están haciendo llegar en estos días a la Iglesia Católica. Además de los activos, irán también obispos eméritos (retirados).

Nunciatura Apostólica sobre Bulevar Artigas, casi Luis P. Ponce.

El único papa que estuvo en Uruguay fue Juan Pablo II aunque otros pontífices lo hicieron cuando eran sacerdotes. Uruguay está considerado uno de los países menos católicos de la región. Los datos de la Iglesia indican que un 40% de los uruguayos se consideran católicos, pero menos del 10% concurre a misa.

El Papa hablará de la educación en la UCU

El papa León XIV se reunirá en el Aula Magna de la Universidad Católica con representantes de todas las instituciones católicas de enseñanza, adelantó a El País el rector de la universidad, Julio Fernández. El papa dará un discurso sobre la educación. En el aula estuvo Juan Pablo II el 7 de mayo de 1988. Además, se presentará una reeedición del libro del embajador Juan José de Arteaga sobre las relaciones entre Uruguay y la Santa Sede.