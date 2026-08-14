¿Cuándo viene el papa a Uruguay? Detalles de la visita de León XIV al país y los lugares que visitará

La visita del papa a Uruguay y a otros países de América Latina es uno de los eventos más trascendentales de este 2026 para la región. León XIV no solo pasará por varias ciudades uruguayas, sino también por Argentina y Perú.

La llegada del pontífice a Uruguay será el 6 de noviembre y permanecerá en nuestro país hasta el día 8 de ese mes. Luego, del 8 al 11 estará en Argentina, y el resto de la gira, hasta el 17 de noviembre, en Perú. Cabe recordar que ahí vivió durante 20 años como misionero, y en noviembre visitará la ciudad de Chiclayo (noroeste), de la que fue obispo.

El viaje supondrá un regreso de un papa a América Latina, una región de especial importancia para la Iglesia católica y en la que reside una parte significativa de sus fieles, ya que la última visita de Francisco fue a Panamá, del 23 al 28 de enero de 2019, con motivo de la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

El viaje a Latinoamérica será el sexto viaje internacional del papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril, y a España, en junio. Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de setiembre.

Qué lugares de Uruguay visitará el papa

Por ciudades, en Uruguay estará en Montevideo, Paysandú y Florida; en Argentina visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján y en Perú estará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

León XIV durante una misa. Foto: Filippo Monteforte/AFP.

Tras arribar a Montevideo el viernes 6 de noviembre, la máxima autoridad de la Iglesia Católica se reunirá con el presidente la República, Yamandú Orsi.

Para el sábado, León XIV viajará a Paysandú para dar una misa a la mañana y, de regreso a la capital, recorrerá la Cuenca de Casavalle, incluido el barrio Borro, un barrio que la Iglesia considera prioritario y cuya inclusión en la agenda busca visibilizar el trabajo social que esta desarrolla allí. El sábado de noche se realizará una celebración pastoral en el Estadio Centenario y el domingo por la mañana sobre la hora 10 estará en la ciudad de Florida para la celebración de la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.

La Iglesia ya encargó a un equipo de tres músicos católicos la composición de un himno para la ocasión para el cual ya hay un borrador.

Está previsto que León XIV duerma las dos noches que permanecerá en Uruguay en la sede de la Nunciatura (que es la embajada del Vaticano en el país) ubicada en Bulevar Artigas casi Ponce, como ya lo hizo Juan Pablo II cuando estuvo en el país.

Con información de AFP y EFE.