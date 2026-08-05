Reunión con Orsi, el Centenario, Paysandú y Florida: el paso a paso de León XIV en su visita a Uruguay

Acompañado por el cardenal Daniel Sturla y el nuncio apostólico, Gianfranco Gallones, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, brindo detalles y confirmó de forma oficial que Uruguay será el primer país de América Latina que visitará el papa León XIV, en el marco de una gira que también incluirá Argentina y Perú.

Antes de la confirmación oficial, El País ya había adelantado parte del itinerario. Tras arribar a Montevideo el 6 de noviembre, la máxima autoridad de la Iglesia Católica se reunirá con el presidente la República, Yamandú Orsi, en la que será la primera visita de un pontífice al país desde las realizadas por Juan Pablo II en 1987 y 1988.

Para el sábado, León XIV viajará a Paysandú para dar una misa a la mañana y, de regreso a la capital, recorrerá la Cuenca de Casavalle —incluido el Borro—, un barrio que la Iglesia considera prioritario y cuya inclusión en la agenda busca visibilizar el trabajo social que esta desarrolla allí. En la noche, aunque Sturla mencionó que restan afinar detalles, habrá una celebración pastoral en el Estadio Centenario.

“Lo que tenemos claro es que queremos que el papa tenga en nuestros encuentros pastorales un encuentro con la realidad de la pobreza en Uruguay, pero sobre todo de lo que se hace en estos casos, que es muchísimo. Pensemos en todos los convenios que hay entre Estado e Iglesia, Estado - ONGs, con el fin de sacar adelante a tanta gente. Queremos que el papa conozca el trabajo de la Iglesia en muchos barrios”, dijo Sturla.

El arzobispo de Montevideo destacó que la visita de León XIV coincidirá con la celebración de la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, madre y patrona del Uruguay. “Este año cae justo el segundo domingo de noviembre, el día 8, y el papa irá a Florida. Ese va a ser el gran acontecimiento pastoral. Para nosotros es una coincidencia, una providencia”, acotó.

No obstante, Sturla señaló que aún se está trabajando en la definición del lugar de la misa, dado el desafío logístico que implicará realizarla en Florida, tanto por la cantidad de personas que se espera que asistan como por los protocolos del Vaticano que deberán cumplirse.

Por su parte, el canciller subrayó que el hecho de que el primer viaje de León XIV a Latinoamérica como soberano de la Ciudad del Vaticano tenga a Uruguay como uno de sus destinos es "extraordinario", especialmente si se considera el vínculo del pontífice con Perú, país al que definió como "su patria".

“Desde el punto de vista del Estado uruguayo es un paso adelante muy fuerte, muy poderoso en las relaciones con el Estado del Vaticano ante a un conjunto de escenarios globales tan cambiantes y dramáticos. El Vaticano está jugando un rol importante y nosotros tenemos que jugar el nuestro sumando capacidades y esfuerzos”, dijo el ministro.

En rueda de prensa, Lubetkin marcó que se tratará no solo de una visita pastoral, sino también de Estado. “Más allá de la espiritualidad de cada uno de los uruguayos, lo tenemos que ver en términos de la relación con el Estado y con una personalidad que poco tiempo después del fallecimiento del papa Francisco se convirtió en una referencia extraordinaria en un tema como la paz”, sostuvo.

Una vez confirmada oficialmente la visita, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, celebró en sus redes sociales que su departamento recibirá la visita León XIX.

“Hay días que quedan para siempre en la historia. Este será uno de ellos. El próximo 7 de noviembre, Paysandú recibirá la visita de Papa León XIV, en un acontecimiento sin precedentes para nuestra ciudad”, escribió el jefe comunal en X.