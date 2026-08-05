Conflicto en el sector cervecero: FNC pide al gobierno que intervenga para que el sindicato levante las medidas

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) reclamó este miércoles la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para que el sindicato levante el paro de actividades y se retome la operativa, al sostener que las medidas gremiales incumplen la cláusula de paz vigente en el marco del Consejo de Salarios.

La empresa informó que denunció ante el MTSS el presunto incumplimiento de la cláusula de paz de 45 días y solicitó una reunión tripartita, que se realizó este martes. Sin embargo, aseguró que la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) resolvió mantener el paro hasta este viernes.

“Desde FNC instamos a que el Ministerio de Trabajo interceda para que el sindicato levante las medidas y se retome la actividad”, señaló la empresa en un comunicado.

Según FNC, la planta de Montevideo debía retomar sus actividades el sábado pasado, pero en una asamblea el sindicato resolvió no reintegrarse y declararse en paro. La empresa sostiene que esa decisión vulnera la cláusula de paz acordada en la última ronda de negociación colectiva.

La medida sindical responde a la incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores de las plantas de Minas y Paysandú. La FOEB había resuelto por unanimidad no reintegrarse a la planta de Montevideo “hasta no tener información sobre las fuentes laborales” de los empleados afectados por la revisión de las operaciones de la empresa.

El sindicato sostiene que FNC no ha brindado información suficiente sobre el futuro de esas plantas y cuestiona que la empresa pretendiera reanudar la producción en Montevideo mientras mantiene trabajadores en seguro de paro en otros puntos del país.

Acto de FOEB. Foto: Leonardo Mainé

"Dijeron que la vuelta (a las operaciones en la planta) de Montevideo no quiere decir que se queden, tienen que cumplir con stock", dijo a El País el presidente de FOEB, Bruno Pastorino, al recordar la reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) del pasado miércoles.

“Entendemos que la empresa no está siendo transparente con los trabajadores y eso solo genera incertidumbre", había indicado la FOEB en un comunicado.

La empresa tenía la planta de Montevideo sin actividad por mantenimiento y tenía previsto reabrir desde el 1° de agosto pese a que FNC había comunicado la prórroga por un mes del seguro de paro para los trabajadores de Minas y una revisión de todas sus operaciones, comercialización y distribución en Uruguay.

Además de la elaboración y embotellamiento de cerveza, la planta de FNC en Montevideo se dedica a la elaboración de refrescos —a través de su empresa socia Pepsico— con quien FNC debe cumplir con un mínimo de stock por acuerdo comercial. Según el sindicato, por este motivo, la empresa comunicó que la línea de refrescos retomaría sus actividades con normalidad, decisión que entienden que "no tiene lógica".

Por otra parte, según relató el dirigente sindical, durante la última reunión se abordó el tema del cierre tempóral de Ambev-Cympay (ex Norteña) en Paysandú que ahora se extendió hasta el mes de diciembre.

Pastorino señaló que se espera "información certera" y dejar de aplazar los seguros de desempleo. Unos 1.000 trabajadores se encuentran afectados por el cierre temporal de FNC en Minas, mientras que otras 100 personas lo están por el cierre de Ambev en Paysandú.