Feriantes se movilizan frente a la UAM por cambio de horario; autoridades defienden el plan piloto

La Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) implementó desde el pasado sábado un nuevo horario de venta y desencadenó una movilización de feriantes y bloqueo de acceso a la unidad como protesta para que regrese el horario anterior. Los compradores aseguran que la medida "afecta todo el sistema" y provoca "la pérdida de la mitad de la venta", según aseguró en diálogo con El País Julio Díaz, presidente de la Asociación de Feriantes del Uruguay.

El nuevo horario de apertura de la Unidad es a las 6:00 de la mañana. Hasta ahora, los feriantes hacían sus compras en la Unidad sobre las 4:00 de la madrugada para estar en las ferias sobre las 5:30. "Si recién vamos a comprar a las 6:00, la fruta y la verdura se marchita, sobre todo la que se transporta al interior", lamentó Díaz y aseguró que es "inviable" armar el puesto de la feria "a las 11:00 o 12:00 del mediodía".

¿Por qué cambió el horario de la UAM?

Las autoridades de la UAM defienden el cambio de horario y aseguran que se trata de un plan piloto. "Este es un trabajo que se comenzó a hacer en setiembre del año pasado junto con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Economía", detalló José Saavedra, presidente de la UAM, en diálogo con Telemundo (Canal 12).

"Lo que se buscó fue hacer un plan piloto durante agosto y setiembre, retrasando el comienzo de horario de la UAM, para que las ferias pudieran armar más tarde. Hoy se empieza a funcionar a las 7:00 de la mañana, ¿quién va hoy a las 7:00 a una feria?", planteó Saavedra.

Vista interior de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, UAM, ubicada en Camino Luis Eduardo Perez y Ruta 5, mercado de alimentos en Montevideo, ND 20250416, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Según el presidente de la UAM, el espacio recibe unos 8.000 compradores por día —casi 1.000 vehículos—. "Hoy tenemos un núcleo de 250 feriantes que obstaculizaron el ingreso, generando una dificultad para el resto de compradores: proveedores de hospitales, merenderos, centros CAIF. El resto de la ciudadanía tiene derecho de recibir los alimentos frescos", expresó.

Consultado por si se puede volver al horario anterior de apertura, Saavedra aseguró que "este es un plan piloto" y está previsto que en octubre vuelva el horario de apertura a las 4:00 de la madrugada, "pero no hoy".