"Ráfaga de tiros" al término del Nacional-Progreso en las cercanías del Gran Parque Central; hay dos heridos

Nacional y Progreso se enfrentaron por la última fecha del Torneo Intermedio en el Gran Parque Central. El Bolso se impuso de forma agónica gracias al doblete de Maximiliano Gómez, pero más allá de lo ocurrido en el campo de juego, también se registraron hechos muy preocupantes al término del encuentro.

En las inmediaciones del escenario tricolor se vivió un momento de mucha incertidumbre cuando hinchas que ya se habían retirado del recinto regresaron muy nerviosos y corriendo. Todos los consultados por Ovación aseguraron que se escuchó una ráfaga de tiros y eso llevó a que retornaran inmediatamente. A propósito, se cerraron las puertas del estadio y varios minutos después fue que la Policía permitió el desalojo de los fanáticos tricolores.

Si bien no está claro aún si tuvo que ver o no con el partido que se desarrollaba entre el tricolor y el equipo de La Teja, se registraron dos heridos, más allá de que no fueron de gravedad y sus vidas no corren peligro, según confirmaron desde Nacional a Ovación.

En las inmediaciones del Gran Parque Central, minutos después de finalizado el partido, hubo tiros con arma de fuego según denunciaron varios hinchas que tuvieron que volver y refugiarse en el estadio. Hay por lo menos una persona herida que está siendo atendida. @ovacionuy pic.twitter.com/oLY0xD1nm3 — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) August 2, 2026

Rápidamente las ambulancias ubicadas en las cercanías del Gran Parque Central se hicieron presentes para atender a los heridos que fueron trasladados, mientras la incertidumbre se adueñó de quienes habían asistido al encuentro que le puso punto final a la participación de ambos equipos en el segundo torneo corto del año.

El hecho se registró a tan solo una cuadra del Gran Parque Central y fue lo que llevó a que muchos hinchas que estaban en la zona buscaran refugiarse nuevamente en el estadio, lo que fue permitido —y además solicitado— por los efectivos policiales allí presentes que luego fueron los que permitieron que minutos después se retiraran.