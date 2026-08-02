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El País Información Policiales

Investigan la muerte de un hombre de 45 años que fue encontrado en su casa con un disparo en la cabeza

El hallazgo de la víctima se dio en una vivienda en Toledo Chico. En el lugar no se encontró ningún arma ni tampoco el casquillo de la bala, lo que impide determinar desde dónde se efectuó el disparo.

El País
El País
02/08/2026, 18:04
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Policía Científica trabajando en Villa García
Policía Científica trabajando en una escena de un crimen.
Foto: Leonardo Mainé/El País

La Policía investiga la muerte de un hombre de 45 años cuyo cuerpo fue encontrado en su casa con una herida de arma de fuego a la altura de la cabeza.

Según confirmaron a El País fuentes policiales, en horas de la noche del sábado 1 de agosto,se dio cuenta del hallazgo de la víctima en una casa ubicada Av. José Belloni y Camino Régulo, en Toledo Chico.

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Policía Científica trabajó en la escena y la Fiscalía dispuso autopsia. Se investiga el caso como muerte dudosa. La víctima estaba sentada en una silla y debajo de ella había abundante sangre. Sin embargo, desde el exterior no se observaba ningún arma de fuego que hiciera presumir que se trataba de una autoeliminación, informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

En el lugar no se encontró ningún arma ni tampoco el casquillo de la bala, lo que impide determinar desde dónde se efectuó el disparo.

La Policía tiene dos hipótesis: que se haya tratado de un suicidio y que luego alguien haya sustraído el arma, o que, por el contrario, un delincuente lo haya asesinado sin dejar evidencia en la escena.

Efectivo de la Policía Científica.
Efectivo de la Policía Científica.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

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Un adolescente de 17 años fue asesinado de varios disparos en la noche de este sábado en el barrio Santa Catalina, en Montevideo. El hecho ocurrió en la zona de las calles Burdeos y Los Geranios y es investigado por la Policía.

De acuerdo con la información primaria del caso, el joven, sin antecedentes penales, fue encontrado herido de arma de fuego en las inmediaciones de su domicilio. Personal de la Guardia Republicana lo trasladó de urgencia al Hospital del Cerro, donde fue asistido por el equipo médico.

Patrullero, móvil policial
Patrullero, móvil policial
Foto: archivo El País.

Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, la víctima falleció a las 20:15 horas como consecuencia de las heridas de bala recibidas, según el diagnóstico emitido por el centro asistencial, según informaron a El País desde el Ministerio del Interior.

En la escena del crimen, efectivos policiales localizaron siete vainas de calibre 22, elemento que fue incorporado a la investigación. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente y trabajó en la recolección de evidencias.

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