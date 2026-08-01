Asesinaron a puñaladas a un hombre de 28 años tras una discusión en una pensión en Paso de la Arena

Un hombre de 28 años fue asesinado a puñaladas este viernes por en Curuzu Cuatiá y Mauricio Llamas, en el barrio Paso de la Arena de Montevideo.

Según informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, durante la pasada noche las autoridades recibieron un llamado alertando por un herido de arma blanca en el mencionado cruce.

Al llegar al lugar, los policías trasladaron al herido a un centro asistencial, pero sobre las 20:38 los médicos constataron su fallecimiento.

La escena fue preservada y allí trabajó personal de Policía Científica, así como efectivos de la seccional 23. El caso fue derivado al Departamento de Homicidios, que continua la investigación.

De acuerdo al citado medio, la víctima discutió con un vecino en una pensión de la zona, quien tomó un arma blanca y lo atacó. En cuanto al homicida, se encuentra actualmente prófugo, según pudo saber El País.

Efectivo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Ministerio del Interior

Adolescente fue asesinado a tiros en Malvín Norte tras la irrupción de cuatro hombres en su casa

Un adolescente fue asesinado a tiros en la tarde del pasado viernes luego de que varios individuos armados ingresaran por la fuerza a una casa en Malvín Norte, donde el joven se encontraba, y abrieran fuego.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, el hecho se dio en una casa ubicada en el cruce de Rufino Dominguez y Ciudad de Azul, cuando cuatro hombres llegaron en dos motos al lugar e ingresaron a la vivienda por distintos puntos.

La víctima se encontraba en uno de los dormitorios cuando los autores lo asesinaron y luego huyeron del lugar.

Las autoridades concurrieron al lugar tras un aviso del 911 que alertaba de una persona herida.

Policía Científica trabajó en la escena, donde se encontraron un total de 30 vainas de arma de fuego. La Policía se encuentran investigando el hecho para identificar a los responsables.