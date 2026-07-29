Adolescente fue detenido con un rifle AR-15 en Colón: llevaba dos cargadores y 14 cartuchos

Un adolescente de 14 años que llevaba un rifle de asalto AR-15 fue detenido por la Policía de Montevideo en la zona de Colón, según informó la jefatura a través de un comunicado.

Los agentes se trasladaron hasta la zona de Cornelio Guerra e Isolica durante la noche del martes, luego de que se registrara una denuncia por disparos de arma de fuego en la vía pública. Cuando arribaron al sitio de los disparos vieron a varios hombres que huían de la zona; ante esa situación, iniciaron una persecución a pie que culminó con la detención del menor.

Rifle AR-15 incautado a adolescente. Foto: Ministerio del Interior.

Durante el registro, se encontró que el joven llevaba consigo un rifle de asalto AR-15, dos cargadores, 14 cartuchos y un teléfono celular. La Fiscalía de Adolescentes de 3° Turno dispuso el traslado del adolescente al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y su conducción a sede fiscal. También se ordenó remitir el arma a Policía Científica para la realización de la pericia balística, entre otras actuaciones.

Mataron a un interno del Inisa en la puerta de un hogar en Atahualpa: las balas atravesaron el portón

Un joven de 19 años, interno del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), fue asesinado a balazos en la puerta del antiguo Hogar Burgues, el centro donde cumplía pena. Según el Sindicato Único de Trabajadores del Inau e Inisa (Suinau), se trata de un "centro de semilibertad": el joven estaba a punto de recuperar su libertad y mientras tanto disfrutaba de algunas salidas transitorias.

Al momento del homicidio, el interno se encontraba fuera del centro, en la vereda. Según supo El País en base a fuentes del Ministerio del Interior, el ataque a balazos le provocó dos heridas y en la escena quedaron varias vainas. Desde el Suinau informaron que algunos disparos atravesaron el portón de ingreso al hogar, tal como consta en una fotografía a la que accedió El País.

Hogar Burgues del Inisa. Foto: Google Maps

"En un hecho sin precedentes, trágico, luctuoso, se acaba de cometer un crimen de una persona muy joven", manifestó el sindicato en un comunicado: "Este joven estaba a punto de recuperar su libertad; había salido haciendo uso del régimen especial que el Poder Judicial determina para algunos jóvenes que transitan una privación de libertad por haber cometido una infracción a la ley penal. En ese marco, y en circunstancias que la Policía y Fiscalía se encargarán de investigar, le fue arrebatada su vida de apenas 19 años".

"El hecho en sí incluyó una serie de disparos de armas de fuego que provocó que algunas de las balas atravesaran el portón del centro de Inisa donde el joven cumplía la medida que la Justicia había dictaminado. Claramente, si del otro lado de ese portón hubiera habido un trabajador o algún otro joven de ese centro, hubiéramos lamentado más pérdidas de vidas humanas", indicó el Suinau.

Al momento del comunicado, emitido a la medianoche del martes, el personal se encontraba "sumamente conmocionado".