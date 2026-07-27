Balacera en el barrio Marconi: detuvieron a menor de 17 años que disparó contra una casa desde una bicicleta

Un adolescente de 17 años fue detenido este lunes luego de que efectuara varios disparos a una vivienda ubicada en la intersección de Tomas Burgueño e Itacumbú, en el barrio Marconi de Montevideo. El joven llegó al lugar circulando en una bicicleta.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, el menor de edad fue detenido por funcionarios de las seccionales 12.ª y 17.ª pertenecientes al operativo "Atenea".

Luego de una alerta del Centro de Comando Unificado (CCU), los efectivos desplegaron el operativo que permitió ubicar al sospechoso a pocas cuadras del lugar de la balacera. El joven intentó darse a la fuga al advertir la presencia de la Policía, pero fue detenido.

Durante el procedimiento, varias personas de la zona arrojaron piedras contra los funcionarios policiales intentando impedir la detención.

La Policía investiga nueva balacera en el barrio Marconi: el ataque a tiros estuvo a cargo de una persona que se desplazaba en bicicleta; está detenido. Según vecinos, es la cuarta vez que sucede en esta vivienda. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/0AsBNuzoTb — Subrayado (@Subrayado) July 27, 2026

Policía de investiga el asesinato de un hombre en la puerta de su casa

Se investiga en Rocha el asesinato de un hombre de 53 años en el barrio Samuel de la ciudad de Chuy, informó Subrayado y confirmó El País con fuentes policiales.

Según la información primaria, pasadas las 19:45 horas de este domingo dos personas se aproximaron en moto al hogar de Oscar Omar Orgiola Estevez, cercano a la intersección de San Gonzalo y Treinta y Tres. Allí golpearon la puerta y, una vez el hombre la abrió, lo hirieron de al menos cinco disparos, añadió Telemundo (Canal 12).

Aún con vida el hombre intentó correr por la calle, donde los atacantes le siguieron y abrieron fuego nuevamente. Tras el aviso de vecinos fue asistido y trasladado al hospital de Chuy, donde falleció.

Efectivo de la Policía Científica. Foto: Leonardo Mainé/El País.

El hombre tenía un antecedente penal por cometer un homicidio en 2018 en la misma ciudad, cuando disparó varias veces contra un hombre de 43 años que se encontraba junto a su ex pareja.

Tras una inspección de su hogar, la Policía Científica halló varios envoltorios con cocaína, una balanza de precisión, un arma de fuego calibre 38, municiones y dinero en efectivo.

El caso está en manos del Área Investigaciones de Zona III de la Jefatura de Rocha, que trabajan con lo captado por cámaras de seguridad de la zona y del Ministerio del interior para dar con los atacantes.

Constató Canal 12 que un par de horas después del homicidio, apareció en la zona de la barra de Chuy -del lado de Brasil- un vehículo Peugeot 106 color rojo hurtado en Maldonado, con varios signos de impacto de bala e incluso manchas de sangre.

En ese sentido, la Policía analiza si ambos hechos están vinculados.