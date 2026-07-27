Hombre atacó a su expareja en Canelones: mujer permanece internada en CTI con pronóstico reservado

Una mujer de 47 años resultó gravemente lesionada luego de que su expareja la agrediera en la zona de La Paz, en el departamento de Canelones. El incidente ocurrió en la zona de las calles Manuel Tiscornia y Treinta Tres, según informó la Jefatura local a través de un comunicado.

La Policía llegó al lugar luego de recibir una denuncia por un "altercado" en la vía pública. Cuando los agentes llegaron a la esquina se encontraron con una mujer inconsciente, que presentaba lesiones de entidad, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y posteriormente derivada a CTI.

De acuerdo a los testimonios recabados y los elementos obtenidos en la escena, se logró establecer como presunto autor a un hombre de 41 años, con antecedentes penales, que mantuvo un vínculo previo con la víctima.

También se dio intervención a la Fiscalía Letrada de Las Piedras de 2.º Turno, que dispuso relevamiento de cámaras, toma de declaraciones, constatación de denuncias previas en materia de violencia doméstica y orden de detención para el indagado.

Más tarde, personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Florida logró dar con el agresor en la vía pública. El hombre fue trasladado a la Seccional 5 de La Paz, donde permanece a disposición de la Justicia. Por otra parte, la víctima sigue internada en CTI con pronóstico reservado.