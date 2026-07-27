Senado aprueba prórroga de intervención en Casmu pero acceso a más fondos queda sujeto a mayor información

La situación económica-financiera del Casmu —y las herramientas para su mejora— está, una vez más, en debate en el Parlamento. El Poder Ejecutivo envió el viernes un proyecto de ley, pero no se votó en su totalidad este lunes. El Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado acordaron prorrogar la intervención por dos años en la mutualista. En tanto, otras disposiciones en el articulado original quedaron para mayor evaluación, e incluso la coalición condicionó su voto para darle más dinero a la mutualista a que aparezca mayor información.

Fue un día de negociación y de escucha a las autoridades del gobierno y el Casmu en el Senado. Del Poder Ejecutivo concurrió sobre le mediodía a comisión de Hacienda integrada con Salud un equipo del Ministerio de Economía y Finanzas —liderado por el ministro Gabriel Oddone— y del Ministerio de Salud Pública —por el subsecretario Leonel Briozzo—. En tanto, de la mutualista compareció su presidente Domingo Beltramelli para responder inquietudes de los legisladores.

Los senadores trabajan a contrarreloj dado que el 29 de julio termina el plazo de la intervención.

El proyecto original extendía por dos años la intervención y le daba un nuevo acceso al Fondo de Garantía para mutualistas —que sería, en esta oportunidad, por unos US$ 120 millones—. Asimismo, establecía un mecanismo —para todas las instituciones que accedieran al Fondo, más allá del Casmu— en el que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas tenían poder de veto de ciertas autoridades de alta jerarquía.

Finalmente, se aprobó la extensión de la intervención por dos años. Pero las otras diposiciones que venían en el proyecto de ley se desglosaron para un mayor tratamiento. Incluso la coalición pidió tener más información para poder votar el nuevo acceso al Fondo de Garantía. No obstante, hay un compromiso —que explicó el senador colorado Pedro Bordaberry— de que, si reciben los datos se pidieron sobre la mutualista, van “votarlo rápidamente, apenas llegue al Parlamento”.

“El equipo económico viene y te lo cuenta, pero no nos dio toda la información. No venimos solamente a creer lo que nos dicen, tenemos que chequearlo. Después (de que compareció el MEF), vino el Casmu y nos dijo que no tienen ningún problema con que se entregue”, añadió.

El acuerdo entre el oficialismo y la oposición de votar el acceso al dinero a cambio de información quedó por escrito. De recibirla, los senadores nacionalistas y colorados se comprometieron a aprobar el acceso al Fondo de Garantía dentro de los 15 días siguientes.

Se pidió conocer el plan de reestructuración de Casmu; los informes de los interventores de 2025 y 2026; las metas y reportes trimestrales; los estados contables de los últimos dos años; la “nómina de acreedores parabancarios, incluyendo montos y titulares, correspondiente a los últimos tres años”; la “nómina de proveedores que hayan facturado más de 500.000 unidades indexadas en los últimos cinco ejercicios”; y las auditorías de los últimos cinco años.

El Poder Ejecutivo —y el Casmu— precisa ahora la anuencia de la Cámara de Representantes. Está previsto que este proyecto de ley se trate mañana después de las 16:00 horas.