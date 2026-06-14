Mujer condenada por violencia doméstica hacia sus hijos y un hombre imputado por abuso sexual a uno de ellos

La Justicia dispuso la condena de una mujer de 36 años por violencia doméstica y omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y la formalización de un hombre de 29 años por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravado.

Tiempo atrás, personal policial de Lascano (Rocha) recibió una denuncia por violencia domestica hacia sus hijos menores de edad por parte de su madre. Tras las actuaciones dispuestas por la Justicia, la mujer fue intimada al cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad.

La Policía recibió denuncia del equipo técnico de una institución por un posible abuso hacia una niña de 11 años por parte de su padrastro.

En ese momento, enteradas la Justicia y Fiscalía, dispusieron aplicar protocolo de abuso sexual, valoración por equipo multidisciplinario y Forense para la víctima, entre otras actuaciones, según informó la Jefatura de Policía de Rocha.

También se dispuso la adopción de medidas cautelares para el denunciado, incluyendo retiro del domicilio y prohibición de comunicación y acercamiento a la víctima por el plazo de 180 días.

Posteriormente, la Justicia libró orden de detención para la mujer de 36 años y el hombre de 29, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia.