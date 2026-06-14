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El País Información Policiales

Dirigente del Frente Amplio en Salto murió tras descompensarse mientras brindaba asistencia en un incendio

El hecho causó consternación entre los vecinos de la zona y sus allegados. La Policía investiga las causas del siniestro.

Hugo Lemos
Hugo Lemos
14/06/2026, 09:18
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Alvaro Da Cunda Leal
Alvaro Da Cunda Leal, dirigente político del Frente Amplio en Salto.
Facebook: Lista 770.

Un trágico episodio ocurrió en la tarde del sábado en el departamento de Salto. Un incendio que se desató en una precaria vivienda de la calle Charrúa al 700, causó pérdidas totales. El siniestro fue originado por la explosión de una garrafa y la finca, levantada con chapas y maderas, se consumió en su totalidad.

Hasta allí llegaron varios vecinos para ayudar a los damnificados. Todo se registró de un momento a otro y causó la alarma del barrio, que quiso salvar a los moradores de un hecho trágico.

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Entre ellos, estaba Álvaro Da Cunda, ex secretario general de la Junta Departamental de Salto y conductor de la Lista 770 del Frente Amplio, además de actual integrante de la Mesa Política del Frente.

Tras dar una mano y quedarse junto a los Bomberos y la Policía en el lugar, sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado de urgencia en un auto particular hasta la emergencia del Hospital de Salto, donde falleció.

El hecho causó consternación entre los vecinos de la zona y sus allegados. La Policía investiga las causas del siniestro.

Personal de Bomberos
Personal de Bomberos.
Foto: Archivo El País.
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