Robo de vehículo en Carrasco terminó con persecución y tiroteo en el barrio de Punta Gorda

La Policía logró recuperar un vehículo hurtado tras una persecución que se originó en Carrasco y terminó en la zona de Punta Gorda, según informó la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado.

El episodio tuvo lugar el viernes 12 de junio, en la zona de Costa Rica y Mones Roses. Un vecino del lugar denunció que había visto el hurto de un vehículo Fiat Panda, de color rojo, por lo que los agentes hicieron varias recorridas en la zona, hasta encontrar el auto requerido.

Cuando los ladrones advirtieron la presencia policial abandonaron el vehículo y se subieron a otro automóvil, un Chevrolet Celta de color gris, en el que intentaron darse a la fuga. Uno de los ocupantes del vehículo, que tenía un arma de fuego, la apuntó contra los policías que perseguían el automóvil.

Ante esto, los efectivos realizaron disparos de arma de fuego. Luego, lograron detener al conductor del vehículo, un hombre de 26 años, poseedor de antecedentes penales, en el barrio de Punta Gorda. Por su parte, el segundo involucrado logró evadirse y continúa siendo buscado por la Policía.

Los agentes lograron recuperar tanto el vehículo Fiat Panda, denunciado como hurtado, y el automóvil utilizado por los autores para intentar escapar. No se registraron personas lesionadas durante el operativo y no fue posible ubicar el arma de fuego exhibida por uno de los implicados.

La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía Penal de Flagrancia de 15° Turno, que dispuso la toma de declaraciones a los policías actuantes y la víctima, el relevamiento fotográfico de los vehículos involucrados, pericias técnicas y el análisis de registros de videovigilancia.