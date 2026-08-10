Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

Hay decenas de muertos en la ciudad de Pereira , informó el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar.

, informó el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar. Se suspendieron las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó este lunes a un comité de emergencia.



Estas son las últimas noticias sobre el terremoto en Colombia:

14:30 | Presidente de Colombia declara el desastre de carácter nacional

El presidente de Colombia, que asumió el pasado viernes, declaró de carácter nacional el desastre. El estado de emergencia es un mecanismo que permite al presidente asumir poderes especiales para expedir decretos con fuerza de ley. La decisión se anunció tras una reunión para enfrentar la emergencia por el terremoto.

🔴🫨Fuerte terremoto de 7,4 en el occidente de Colombia sacude a todo el país hoy 10 de agosto.



📍Un familiar de uno de nuestros corresponsales de EL TIEMPO en Medellín reportó graves daños en su apartamento en Pereira, Risaralda.https://t.co/GkkZeAmrdn pic.twitter.com/9QNC6uIRgH — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026

14:20 | Sube a 79 el balance de muertos por el terremoto

Al menos 69 personas murieron en distintos lugares del oeste de Colombia por el fuerte terremoto que sacudió el país el lunes, informaron autoridades locales.

Según balances de gobernadores y alcaldes recogidos por la AFP en la región cafetera de Risaralda, cuya capital es Pereira, se registran 40 muertos y es por ahora la zona más afectada. En el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, hay 27 fallecidos. En Manizales se reportan dos muertos.

13:40 | Ofrecimiento de ayuda exterior

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció "todo el apoyo que requiera" Colombia.

Los presidentes derechistas de Chile y Ecuador se solidarizaron con Colombia.

El mandatario ecuatoriano Daniel Noboa se sumó a las propuestas de auxilio con 47 rescatistas y perros especializados, según un mensaje en X.

También Israel ofreció ayuda, en medio de la reanudación de las relaciones diplomáticas tras la llegada al poder de De la Espriella.

12:52 | El gobierno de Trump "monitorea de cerca" la situación

En un mensaje difundido en su cuenta de X, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la Administración Trump está "lista para apoyar al pueblo de Colombia".

"La Administración de Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó a Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y a la Administración del Presidente @ABDELAESPRIELLA", aseguró Rubio.

The Trump Administration is closely monitoring the large earthquake that struck Colombia and stands ready to support the people of Colombia and President @ABDELAESPRIELLA’s Administration. American citizens in Colombia should enroll at https://t.co/9QMdr4xs9S and follow… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 10, 2026

12:50 | Embajada de Uruguay en Colombia ofrece vías de contacto de emergencia para uruguayos

La embajada de Montevideo en Bogotá difundió en redes sociales un comunicado para brindar asistencia.

"Ante situaciones de emergencia, sugerimos comunicarse por las siguientes vías:

123

Línea Única de Emergencias Colombia

+57 314 733 8297

Teléfono de emergencia consular

(solo uruguayos)

[email protected]

Correo electrónico del Consulado de Uruguay en Bogotá"

Números de emergencia para asistencia a ciudadanos uruguayos / Embajada de Uruguay en Colombia

12:10 | El balance de víctimas mortales sube a 21 y "va a cambiar rápidamente"

Tras las graves afectaciones en las principales ciudades del país, se conoce una cifra preliminar de 21 personas que perdieron la vida en medio de la emergencia por el fuerte terremoto de magnitud 7,4.

En un comunicado oficial, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales aseguró que "los balances cambiar rápidamente a medida que se avanzan las labores de búsqueda, rescate e inspección de infraestructuras".

11:59 | Reportan al menos 18 muertos y edificios colapsados

En Pereira se reportaron 18 muertes, mientras que en Cali hay 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas dentro, según las autoridades locales.

"Hasta el momento llevamos nosotros registradas 18 personas muertas, lamentablemente (...) la situación es crítica", dijo el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, en entrevista con Caracol Radio.

En tanto, Alejandro Eder, alcalde de Cali, la tercera ciudad de Colombia, indicó que "tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas".

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, reportó en X que hay "heridos" y "daños graves en las edificaciones".

Un agente de policía camina entre los escombros de un local comercial dañado tras el terremoto en Manizales, Colombia, el 10 de agosto de 2026. JONH BONILLA/AFP fotos

11: 20| De la Espriella convoca a un comité de emergencia

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó este lunes a un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto.

"He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", aseguró el mandatario en X, quien asumió el cargo hace tres días en la ciudad de Cali, otra de las más afectadas por el temblor y donde se reportan al menos veinte edificios derrumbados: "No están solos. El Estado está presente y actuando".

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

El vicepresidente del gobierno colombiano, José Manuel Restrepo, también se pronunció ante la emergencia y ofreció su solidaridad para las familias afectadas.

"En este momento, lo más importante es proteger la vida, rescatar a quienes permanecen atrapados, atender a los heridos y llevar ayuda a las comunidades más golpeadas", aseguró Restrepo en X, quien agregó que "unidos superaremos esta emergencia".

Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y atención de los afectados mientras continúa el balance de la emergencia.

11:00 | Al menos seis aeropuertos suspenden actividades

Al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.

El organismo agregó que mantiene un "monitoreo permanente" de la situación y pidió a los viajeros "mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas" ya que los itinerarios pueden verse afectados.

Los aeropuertos de Pereira, Manizales y Armenia están ubicados en la zona cafetera del centro de Colombia, una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió a las 7:34 hora local de este lunes (12:34 GMT) y se sintió en buena parte de Colombia, e incluso en Ecuador, Panamá y Venezuela.

El aeropuerto de Quibdó es el principal del departamento de Chocó, donde tuvo su epicentro el terremoto, en la localidad de San José del Palmar, en una zona remota de la región del Pacífico.

Los otros aeropuertos que sufrieron daños son los de Cartago y Buenaventura, ambos en el departamento de Valle del Cauca, en cuya capital, Cali, al menos 20 edificios colapsaron, según el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.

Terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-10, 08:18 hora local Magnitud 4.8, profundidad 88 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/rejSYSiIJ8 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.

En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

AME7612. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Un hombre observa un vehículo afectado tras un fuerte temblor en Cali (Colombia). Foto: Ernesto Guzmán/EFE

"Hay muchos edificios agrietados", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

🔴 ÚLTIMA HORA | Así se ve Cali en este momento tras el terremoto de magnitud 7.4. Varios edificios presentan daños https://t.co/eP98lAxrpS pic.twitter.com/XpLVoByKVR — EL PAÍS América Colombia (@ElPaisAmericaCo) August 10, 2026

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".

Con información de EFE, AFP y El Tiempo (GDA)