Derrumbes y pánico tras violento terremoto en Japón: buscan a personas desaparecidas entre escombros

Una persona murió y más de un centenar resultaron heridas tras un fuerte terremoto de magnitud 7,1 en el suroeste de Japón, que provocó el colapso de varios edificios, entre ellos un centro comercial donde se teme que “muchas personas” estén atrapadas.

Según la cadena de televisión privada TBS, un “número considerable” de personas perdieron la vida debido al derrumbe de la segunda planta del centro comercial, en Kashima, en la prefectura de Kumamoto. Anoche autoridades regionales afirmaron que creían que había 10 personas desaparecidas en el centro comercial, informó la cadena pública NHK.

Asimismo, NHK afirmó que varias personas podrían estar desaparecidas en una fábrica de la ciudad de Yatsushiro, donde se derrumbó la parte superior de una chimenea.

El temblor, ocurrido ayer en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Se observa una pared dañada en un lateral del centro comercial Aeon Mall Kumamoto tras un terremoto en Kashima, Japón. Foto: AFP

Una alerta de tsunami tras el sismo fue levantada poco después. Las imágenes de las televisiones mostraban puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

La primera ministra, Sanae Takaichi, escribió en X que por el momento se habían confirmado “víctimas humanas, derrumbes de edificios, daños en las carreteras e incendios”, además de “cortes de agua y electricidad”.

Unos 45.000 hogares e instalaciones se encontraban sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power, que precisó que los tres reactores nucleares de la región seguían funcionando normalmente.

Kumamoto había sido golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6,5, seguido dos días más tarde por otro de magnitud 7,3. Causaron 273 muertos.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del “anillo de fuego” del Pacífico.

El archipiélago, que cuenta con 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año y representa el 18% de los sismos en todo el mundo. La gran mayoría son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

El país sigue marcado por el recuerdo del terremoto de magnitud 9,0 en 2011, que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

El pasado 20 de abril, un temblor de magnitud 7,7 sacudió el norte del país, dejando al menos diez heridos tras sacudir incluso grandes edificios en Tokio. AFP