Tigre vs. Nacional en vivo por Copa Sudamericana: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Enviado a Buenos Aires, Argentina
Nacional visita a Tigre en el marco del partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana (19:00) que otorgan un cupo en los octavos de final donde ya espera otro equipo uruguayo como Montevideo City Torque. El Bolso va por la épica luego de recibir una dura derrota por 3-0 en el Gran Parque Central en el encuentro de ida.
El equipo de Jorge Bava, que no pasa por su mejor momento deportivo, buscará hacerse fuerte en el Estadio José Dellagiovanna sabiendo que de quedar eliminado se terminará su participación internacional durante 2026 tras finalizar en el tercer lugar de la fase de grupos de la Copa Libertadores en la que inició la temporada.
El encuentro, que tendrá al brasileño Flavio de Souza de árbitro principal, contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, sus señales de streaming y además Paramount+.
Los dirigidos por Diego Dabove formarán con Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Jabes Saralegui, Santiago González; Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo, mientras que Jorge Bava coloca un once con Alexis Martín; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez y Tomás Verón Lupi.
¡El once inicial de Tigre!
Diego Dabove realiza una sola variante respecto al equipo que viene de ganar por 3-0 en el Gran Parque Central y es el ingreso de Santiago González en lugar de Martín Garay en la mitad de cancha.
El once del Matador: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Jabes Saralegui, Santiago González; Gonzalo Martínez; Santiago López, Ignacio Russo.
👕😌#CONMEBOLSudamericana 🏆 pic.twitter.com/GfIcwYQavb— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) July 28, 2026
¡Nacional tiene el once confirmado!
Con la baja de Bruno Zuculini por suspensión y tanto de Sebastián Coates como de Baltasar Barcia, por lesión, Jorge Bava dio a conocer la oncena con tres variantes respecto a lo que fue el encuentro de ida en el Gran Parque Central. Agustín Rogel, Lucas Rodríguez y Tomás Verón Lupi ingresan en sus lugares.
El once del Tricolor: Alexis Martín; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez, Tomás Verón Lupi.
Nacional rumbo al estadio 🏟️ pic.twitter.com/Y3rgNE2nV5— Nacional (@Nacional) July 28, 2026
Un peculiar acceso a la prensa
El Estadio José Dellagiovanna tiene la particularidad de que el ingreso de la prensa se da por una casa que se ubica lindera al escenario y que fue adquirida por el club. Es una de las tantas que compró con la intención de renovar la cancha. De hecho se espera que esa zona luego pueda convertirse en estacionamiento.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Tigre vs. Nacional!
Tigre y Nacional se enfrentan en el Estadio José Dellagiovanna en el marco del partido de vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana que otorga un cupo en los octavos de final. El Matador ganó la ida por 3-0 en el Gran Parque Central.