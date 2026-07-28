Tigre vs. Nacional en vivo por Copa Sudamericana: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Enviado a Buenos Aires, Argentina

Nacional visita a Tigre en el marco del partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana (19:00) que otorgan un cupo en los octavos de final donde ya espera otro equipo uruguayo como Montevideo City Torque. El Bolso va por la épica luego de recibir una dura derrota por 3-0 en el Gran Parque Central en el encuentro de ida.

El equipo de Jorge Bava, que no pasa por su mejor momento deportivo, buscará hacerse fuerte en el Estadio José Dellagiovanna sabiendo que de quedar eliminado se terminará su participación internacional durante 2026 tras finalizar en el tercer lugar de la fase de grupos de la Copa Libertadores en la que inició la temporada.

El encuentro, que tendrá al brasileño Flavio de Souza de árbitro principal, contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, sus señales de streaming y además Paramount+.

Los dirigidos por Diego Dabove formarán con Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Jabes Saralegui, Santiago González; Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo, mientras que Jorge Bava coloca un once con Alexis Martín; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez y Tomás Verón Lupi.