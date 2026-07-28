Edificios colapsados tras terremoto de magnitud 7,1 en Japón: lo que se sabe hasta el momento

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes el sur de Japón. Se presume que algunas personas murieron atrapadas en un centro comercial mientras que otras resultaron heridas, al tiempo que las autoridades retiraron la alerta por tsunami emitida tras el sismo.

Aunque todavía no hay información oficial sobre heridos o víctimas, la cadena de televisión pública NHK dijo que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales tras el sismo en Kumamoto. La Policía dijo que está tratando de contactar con nueve personas cuya ubicación se desconoce.

Además, un centro comercial de la zona sufrió una explosión durante la tarde. Según informó la cadena TBS, un "número considerable" de personas murió en el centro comercial tras el fuerte terremoto. Los servicios de emergencia habían señalado anteriormente que "varias personas" estaban atrapadas dentro del edificio después de que se derrumbara un piso.

En imágenes publicadas por NHK puede verse el centro comercial, ubicado en la localidad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, con parte de la pared desprendida y el tejado colapsado.

Según información de las autoridades citada por la cadena, al menos 12 viviendas han colapsado y cuatro personas se encuentran atrapadas, donde se llegó a registrar el nivel máximo en la escala japonesa de siete niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

La primera ministra, Sanae Takaichi, había indicado que "hay varias personas heridas". "En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios", agregó.

La agencia meteorológica nipona (JMA) lanzó inicialmente una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la levantó poco después tras no observar ninguna actividad. "Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie", declaró en televisión, media hora después del sismo, un empleado de la cadena pública NHK en la prefectura de Kumamoto, donde se produjo la sacudida.

El muro exterior de un restaurante se derrumbó tras el terremoto en la ciudad de Kumamoto, suroeste de Japón, el 28 de julio de 2026. Fuente: EFE

"Fue realmente muy fuerte. Los temblores continúan en el momento en que les hablo. Algunas personas, yo incluido, sintieron que el corazón se les aceleraba", añadió.

Miles de personas permanecen sin electricidad en la zona, y las autoridades han pedido a la población que esté alerta por la posibilidad de que se produzcan nuevos temblores.

El sismo tuvo lugar a las 16:27 hora local y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia.

El oficial de planificación de medidas contra terremotos y tsunamis de la Agencia Meteorológica de Japón, Shinji Kiyomoto, explica el terremoto que registró una intensidad sísmica de 7 en la prefectura de Kumamoto en Tokio, Japón, el 28 de julio de 2026. Foto: EFE

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

Con información de EFE y AFP