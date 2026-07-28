Policía dio detalles del caso de la mujer que apareció muerta en la ruta y después fue atropellada por un auto

La Policía de Rocha dio detalles del caso de la mujer que apareció muerta en la ruta 16, que une Aguas Dulces con Castillos, y cuyo cuerpo fue atropellado por un auto mientras una enfermera solicitaba que frenara.

Policía Caminera informó en primer lugar que minutos antes de las 6:00 de este martes, en el kilómetro 1 de la carretera, una enfermera que circulaba en su vehículo de sur a norte paró la marcha porque vio lo que parecía un cuerpo en la vía pública. Una vez que llegó al cuerpo determinó que no tenía signos vitales, pero en ese momento otro vehículo que iba en sentido contrario atropelló el cuerpo y se retiró del lugar sin frenar.

Hasta ese momento lo único que se sabía sobre la mujer fallecida es que era mayor de edad, mientras las causas de muerte aún estaban a determinar. El comisario mayor Gervacio Pereira, vocero de la Jefatura de Policía de Rocha, explicó en la tarde a Subrayado (Canal 10) que se pudo identificar a la víctima, una mujer de 45 años, oriunda de la localidad de Castillos, "conocida como consumidora" de drogas.

De momento, dijo Pereira, no hay indicios de que la mujer haya muerto por un siniestro de tránsito. El policía explicó que no hay ninguna pista sobre otro vehículo que pudiera haberla embestido. El hecho no quedó filmado: a las 5:00 de la mañana la mujer aparece en filmaciones de cámaras de videovigilancia cerca del cruce de la ruta 16 y 10 y "después se aleja de ese punto".

"Una enfermera que salía de Aguas Dulces hacia Castillos a trabajar ve el cuerpo, constata que está sin vida, le hace señas a un vehículo que venía en sentido contrario y en ese vehículo no sé si no se percataron de que era un cuerpo y le pasaron por arriba", relató. Los ocupantes de ese vehículo fueron ubicados, "son albañiles que iban hacia La Paloma a trabajar". Pereira señaló que se les informó de la situación y ellos "aceptan haber pasado por arriba sin advertir que era un cuerpo humano". La fiscal del caso "los dejó emplazados", lo que quiere decir que permanecerán en libertad pero pueden ser llamados a declarar en cualquier momento.

El otro episodio violento ocurrió en la ruta 3, a la altura del kilómetro 228, en un ómnibus de transporte interdepartamental que circulaba de Salto a Montevideo.

Ómnibus donde hubo un aparente suicidio cuando circulaba con 58 pasajeros a bordo. Foto: Policía Caminera

El incidente fue sobre las 3:00 de la mañana, cuando el ómnibus llevaba 58 pasajeros a bordo. Según Caminera, por causas que aún se investigan, un pasajero abrió una de las salidas de emergencia y se arrojó hacia la ruta.

Un médico que viajaba en el ómnibus constató el fallecimiento del hombre, mayor de edad pero de momento sin identificar. Se presume que se trató de un suicidio porque rato antes la misma persona "habría protagonizado un intento de autoeliminación dentro de la unidad, con rastros de sangre visibles en el interior del baño".

Teléfonos de ayuda

Línea Vida Prevención del Suicidio 0800 0767 - *0767 (desde celulares)

Línea de apoyo emocional 0800 1920

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.