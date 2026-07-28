Enfermera encontró el cuerpo de una mujer en la ruta y vio cómo un auto le pasó por arriba y fugó

Dos episodios violentos se registraron en las últimas horas en rutas nacionales, según informó Policía Caminera en sendos comunicados. En primer lugar señaló que minutos antes de las 6:00 de este martes, en el kilómetro 1 de la ruta 16, en Aguas Dulces, Rocha, una enfermera que circulaba en su vehículo de sur a norte paró la marcha porque vio lo que parecía un cuerpo en la vía pública.

Una vez que llegó al cuerpo determinó que no tenía signos vitales, pero en ese momento otro vehículo que iba en sentido contrario atropelló el cuerpo y se retiró del lugar sin frenar.

De momento lo único que se sabe sobre la mujer fallecida es que era mayor de edad. Las causas de la muerte deberán determinarse con los análisis.

El otro episodio violento ocurrió en la ruta 3, a la altura del kilómetro 228, en un ómnibus de transporte interdepartamental que circulaba de Salto a Montevideo.

Ómnibus donde hubo un aparente suicidio cuando circulaba con 58 pasajeros a bordo. Foto: Policía Caminera

El incidente fue sobre las 3:00 de la mañana, cuando el ómnibus llevaba 58 pasajeros a bordo. Según Caminera, por causas que aún se investigan, un pasajero abrió una de las salidas de emergencia y se arrojó hacia la ruta.

Un médico que viajaba en el ómnibus constató el fallecimiento del hombre, mayor de edad pero de momento sin identificar. Se presume que se trató de un suicidio porque rato antes la misma persona "habría protagonizado un intento de autoeliminación dentro de la unidad, con rastros de sangre visibles en el interior del baño".

Teléfonos de ayuda

Línea Vida Prevención del Suicidio 0800 0767 - *0767 (desde celulares)

Línea de apoyo emocional 0800 1920

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.