Vacunas gratuitas contra el meningococo se agotan, el MSP pide "tranquilidad" y promete más dosis

En poco tiempo se agotaron los cupos, en varios puntos del país, para obtener gratis la vacuna contra el meningococo para adolescentes de 11 a 15 años. Esto ocurrió en medio de una preocupación generalizada de padres por alcanzar la inmunidad de sus hijos ante un “aumento inusual” de casos de una enfermedad potencialmente grave.

Este lunes de mañana se habilitó la agenda en la página web del Ministerio de Salud Pública (MSP) para que todos los adolescentes de entre 11 y 15 años puedan obtener la dosis de MenFive, que cubre contra los serogrupos A, C, W, X e Y de la enfermedad, sin costo, en todo el país.

A primera hora del lunes, la página web no permitía acceder a día y hora para la vacunación. Poco antes de las 09.00 horas se habilitó la agenda, informaron las autoridades, pero los cupos se acabaron pronto en 26 vacunatorios de la “Región Sur” (Canelones y Montevideo), entre otras zonas. Este martes inicia la vacunación de quienes obtuvieron la agenda.

Para obtener día y hora se debe ingresar a la página web del MSP, presionar la opción de "agendar", luego seleccionar la región donde se quiere vacunar (sur, este, oeste y norte), y después elegir un vacunatorio.

No obstante, se debe chequear que haya horario disponible, lo que se observa al final de la página. Si no hay cupo, no se puede avanzar en el proceso. La campaña se enfocó por los adolescentes porque suelen ser el reservorio y portador de la enfermedad, señalaron desde el MSP.

La cartera informó en la tarde del lunes que se “completaron” los cupos disponibles, que no se detallaron cuántos eran. “Sabemos que muchas familias están esperando acceder a un turno y comprendemos la importancia de esta vacunación. Agradecemos su paciencia y comprensión”, marcó el MSP. “Próximamente”, sin precisar, se van a habilitar más cupos, por la misma vía, agregó.

“No estamos en un brote epidémico”, dijo este lunes de mañana la directora general de la Salud, Laura Llambí. En rueda de prensa pidió “tranquilidad” a las familias, porque se van a ir abriendo “sucesivamente” más cupos. No están incluidos los más de 400 vacunatorios de todo el país en la agenda por temas de “logística” y “cantidad de dosis” disponibles, añadió.

La cobertura gratuita de MenFive se amplificará a los niños de dos años hasta jóvenes de 18 años, tal como anunció el miércoles pasado la ministra Cristina Lustemberg, una vez que lleguen al país unas 300.000 dosis, en la primera semana de agosto.

La titular de Digesa aclaró que la vacunación a los menores de entre dos y 18 años será solo con MenFive, y no Bexsero, por la baja incidencia del serogrupo B. La mayoría de los casos son del serogrupo C que, como se dijo, brindan protección las dosis de MenFive.

Uno de los motivos de activar la agenda es hacer un uso “eficiente” de las vacunas, acotó Llambí. Cada vial o frasco de la vacuna permite inmunizar hasta cinco personas. Con este ordenamiento de la demanda, como el de vacunar en escuelas, se busca evitar un “desperdicio”.

La agenda del MSP comenzó por los adolescentes de 11 a 15 años, el lunes 3 de agosto se abrirá para niños de 9 y 10 años, y más adelante está previsto extenderla para el resto, aunque no se dieron detalles de cómo continuará la cobertura para llegar a los otros menores de edad.

Desde hace un año, los bebés de dos, cuatro y 15 meses pueden obtener sin costo las dosis de Bexsero —que cubren contra el serogrupo B de meningococo. Y las vacunas MenFive, en un inicio para los niños de un año y 11 años, y a partir del 2 de julio se extendió a los de 12 años.

Laura Llambí, titular de Digesa. Foto: Ignacio Sánchez.

La vacuna Menactra —equivalente a MenFive— se vende en mutualistas. Tomando en cuenta las tres instituciones con más afiliados, su precio oscila entre $ 3.300 y $ 5.400 por dosis. Fuentes de Médica Uruguaya y Asociación Española dijeron a El País que no tienen stock, el cual se agotó en poco tiempo. Mientras que en Casmu señalaron que sí tienen.

Sobre si la cartera recomienda que las familias que puedan, paguen la vacuna, Llambí respondió: “Como MSP tenemos la intención y la decisión de ir de los dos a los 18 años. A esas familias les diríamos que van a tener vacunas para sus niños, y que estamos realmente a muy pocas semanas de tener todo el stock completo que va a permitir la apertura completa de la vacunación”, dijo.

Tras la última muerte, de una niña de 11 años —no vacunada— a mediados de julio, un colectivo de padres presentó hace una semana una carta en Torre Ejecutiva dirigida al presidente Yamandú Orsi, tal como informó El País, pidiendo el acceso gratuito a las vacunas para los menores de edad, y activó la junta de firmas con el mismo objetivo que cosechó miles de rúbricas.

Llambí no precisó si la ampliación anunciada por Lustemberg el miércoles pasado fue o no en consulta con la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV), aunque adelantó que dicho órgano asesor se volverá a reunir en una semana por este tema. El acta de CNAV del 1º de julio no fue publicada.

Según Llambí, el MSP reportó 23 casos confirmados en lo que va del año, por encima del registro del año pasado (15). Entre ellos hay siete fallecidos, más del doble que en 2025 (3), que suman cuatro menores —un adolescente y tres niños— y tres adultos.

Al mismo tiempo, el MSP analiza casos sospechosos, como el de una niña de siete años, que permanece internada en el CTI, quien asistía a la Escuela 60 de Malvín. El MSP dispuso este lunes la quimioprofilaxis de contactos de la niña. Llambí dijo que hay stock de antibióticos para la quimioprofilaxis.

La enfermedad meningocócica, de notificación obligatoria, está causada por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo) que puede progresar “rápidamente” y, si no se trata a tiempo, puede ser “mortal o dejar secuelas permanentes”, informó el MSP.

Puede presentarse como meningitis (meningoencefalitis), que es cuando se inflaman las membranas (meninges) que rodean al cerebro y la médula espinal; o una enfermedad invasiva con shock séptico (púrpura fulminante), una infección generalizada en la sangre.

Situación "de alerta" y estrategia "prudente"

La pediatra Alicia Fernández, jefa del Departamento de Atención Integral de niño, niña y adolescente de la Asociación Española, sostuvo este lunes en En Clave País que la situación actual de meningococo es “de alerta”, frente a una mayor circulación de la bacteria Neisseria meningitidis, y subrayó la importancia de que los menores obtengan la vacuna.

Fernández destacó que la vacunación con MenFive o Menactra “cubren el meningococo C, que es el que está circulando”, que tienen la “enorme ventaja” de generar un “efecto rebaño”, que supone que cuantas más personas obtengan la dosis “baja la circulación” del meningococo.

En un contexto de circulación de otros virus, como la gripe, la presentación de la meningitis puede ser “totalmente inespecífica”, acotó, ya que incluye fiebre alta, dolor de cabeza, entre otros síntomas que pueden ser comunes. “Si un niño tiene cefaleas, fiebre intensa, deja de alimentarse, empieza a vomitar, no está igual que siempre, consulten”, destacó.

Fernández sostuvo que es inteligente la estrategia del MSP de aumentar la vacunación en este contexto. “¿Podés tener la enfermedad? Sí, pero no vas a tener una forma grave”, resaltó sobre el impacto de la inmunización contra el meningococo.

Consultada sobre si el cronograma de vacunación debió haber comenzado antes, y haber incluido a otros grupos, la pediatra dijo que no, valoró que es prudente la estrategia que aplicó el MSP, y destacó la vigilancia epidemiológica para determinar en qué edades inmunizar.