¿De La Cruz a Peñarol? De las ganas del jugador y la ilusión del hincha a su físico y los minutos jugados

Venía muy tranquilo el mercado de pases en Peñarol. Se sabe que todavía negocia por la posible llegada de Maximiliano Noble desde Deportivo Maldonado, pero en las últimas horas fue en busca de ese jugador que genera una palabra atesorada por los hinchas: “ilusión”. Y se trata de Nicolás de la Cruz.

Si bien selló las altas del extremo argentino Leonel Jaime, el zaguero Franco Romero, el lateral Thiago Espinosa y Jonathan Rodríguez, lo del futbolista que supo defender la camiseta de la selección de Uruguay en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos va por otro carril.

Es un salto de calidad que podría darle al plantel que conduce técnicamente Diego Aguirre para la recta final del 2026 con el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay.

Bajo ese mismo punto, Peñarol tiene algo que es muy importante: el visto bueno del futbolista de 29 años. El Bolita, como así se lo conoce, recibió algunos sondeos por parte del club aurinegro y su respuesta fue afirmativa, informó Oro y Carbón TV y confirmó Ovación con el consejero Alejandro González.

El propio directivo le detalló a Ovación que “desde hace un tiempo” lleva adelante estos intercambios con el jugador y con el Flamengo para poder traerlo al Carbonero con la mira puesta en poder pelear el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Nicolás de la Cruz en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita. Foto: AFP

“Es algo que lo estábamos haciendo con Diego Fernández, integrante de mi agrupación”, sostuvo González sobre cómo se gestaron las negociaciones con el jugador que disputó los tres partidos de la Celeste en la fase de grupos de la Copa del Mundo en suelo norteamericano.

El Bolita jugó 18 minutos en el empate 1-1 ante Arabia Saudita, 20 en la igualdad 2-2 ante Cabo Verde y todo el segundo tiempo en la caída 1-0 ante España de la Celeste en el Grupo H del Mundial 2026.

Las ganas del futbolista están en poder cumplir uno de los sueños de su carrera como es vestir la camiseta de Peñarol, equipo del que es hincha.

Aún falta llegar a un acuerdo en lo que se refiere a las negociaciones con el club brasileño, propietario del pase. “Estamos negociando el tema de los tiempos”, le manifestó González a Ovación por el tema de cuánto se podría quedar De la Cruz en la institución aurinegra.

El físico, los minutos y el rendimiento

Hay una situación que preocupa con respecto a Nicolás de la Cruz y es sobre su tema sanitario. Mucho de eso se comenzó a engendrar por el mensaje de WhatsApp que se filtró del que era el médico jefe del Flamengo, José Luiz Runco, hecho que ya pasó hace un año. Ahí el profesional mencionaba que De la Cruz padecía una lesión crónica e incurable en la rodilla derecha.

El Bolita todavía no tuvo minutos oficiales en el conjunto brasileño tras su participación en la Copa del Mundo. El DT del Flamengo, Leonardo Jardim, explicó el motivo que lo llevó a De la Cruz a estar ausente de esos partidos. “Nico llegó procedente de la selección nacional y en buen estado. Hizo entrenamientos de fuerza, lo que le provocó un problema muscular que lo mantuvo de baja entre seis y siete días. Durante esos siete días, entrenó de forma muy limitada. Ahora estamos gestionando su carga de entrenamiento para que pueda estar con nosotros en el futuro”, dijo.

Qué hubiera pasado sin las lesiones. Esa es la incógnita que muchos intentarán develar, pero para la que no encontrarán respuesta.

El Nicolás de la Cruz que la rompió en el inicio de las Eliminatorias, que terminó el 2023 como campeón con River Plate y que emigró para seguir destacando en Flamengo, dista mucho del que no pudo disputar 90 minutos en ninguno de los encuentros del 2026, más allá de los 85’ ante Cusco -defendiendo a Flamengo- por Copa Libertadores.

Nicolás de la Cruz en Flamengo. Foto: AFP.

De hecho, para encontrar su último partido con 90 minutos completos hay que remontarse al 19 de setiembre de 2025 ante Estudiantes de La Plata, en otro juego del certamen continental.

Sus registros marcan también de qué manera fueron afectando las lesiones a su presencia en cancha porque más allá de que promedia un total de 62 minutos jugados en los últimos cinco años (con promedio de 60 partidos por temporada), sus números han ido descendiendo de un tiempo a esta parte si se suman los jugados en clubes y también en la selección uruguaya.

Estuvo dentro de lo esperado en 2022 y 2023 cuando todavía defendía a River Plate con promedios de 65’ y 68’ respectivamente e incluso -teniendo en cuenta que en Brasil se juegan muchos partidos y que estuvo la Copa América- lo aumentó en 2024 durante su primera temporada en Flamengo llegando a un promedio de 72’.

De todas maneras, ya descendió para 2025 al promediar 60’ y cayó estrepitosamente para este 2026 en los que promedia apenas 33’ en 39 partidos.

Su calidad es innegable, que en caso de concretarse sería el bombazo del mercado, también. Pero es un hecho que De La Cruz, que incluso tuvo minutos en el Mundial, debería encontrar su mejor forma física para ganar continuidad.

Las condiciones de un posible arribo

Según pudo saber Ovación con fuentes del Flamengo, Peñarol le hizo llegar al club una oferta por un préstamo por un año sin costo y sin opción de compra. De la Cruz tiene contrato con el conjunto carioca hasta junio de 2028 y un salario que supera los 200.000 dólares. Flamengo busca que el aurinegro se haga cargo del sueldo e incluso pretende recibir dinero por el préstamo.

Cabe recordar que el arribo del Bolita al fútbol brasileño se dio el 1° de enero de 2024 luego de que el Fla hiciera una inversión de 16 millones de dólares para comprarle su pase a River Plate de Argentina. Esa gran erogación de dinero se debió a que De la Cruz era una de las grandes figuras del elenco Millonario. Por lo tanto, Flamengo sabía que no iba a ser fácil poder sacarlo del medio argentino.