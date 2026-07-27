De la titularidad de Nahuel Herrera a la conexión entre Arezo y Jona Rodríguez: buenas noticias para Aguirre

Al igual que varios equipos de la Liga AUF Uruguaya, Peñarol no tuvo actividad el pasado fin de semana ya que se disputaron los partidos atrasados de la sexta fecha donde, por ejemplo, sabe que jugará casi una final antes de la final enfrentando a Cerro Largo en la última fecha del Torneo Intermedio donde en caso de sumar se meterá en la definición, así como también supo que Racing perdió y que no pudo superarlo en la Anual que lidera junto a Deportivo Maldonado.

De todas maneras, las buenas noticias para Diego Aguirre también están dentro del plantel porque en las últimas horas el equipo hizo fútbol interno en el Campeón del Siglo y hubo señales positivas que lo pueden ilusionar de cara a lo que viene, justo luego de mostrar una de las mejores versiones del último tiempo en la victoria por 3-0 ante Boston River.

Más allá de que se enfrentaron dos equipos de Peñarol, el de los “titulares” ganó por 3-1 con tres goles de Matías Arezo que sigue ganando ritmo luego de perderse el encuentro ante Racing por estar suspendido y no tener su mejor versión ante el Sastre, más allá de que ese juego fue el primero que disputó luego de un mes y medio ya que por la expulsión ante Central Español, tampoco había jugado ante Cerro previo al parate.

Entre los aspectos positivos para el cuerpo técnico, el goleador del Carbonero comenzó el partido junto a Jonathan Rodríguez como dupla el ataque y el delantero que acaba de retornar al club no solo sumó minutos, también tuvo una buena actuación asistiendo a Arezo en el primero de los tres goles marcó en el encuentro.

No solo en el ataque hubo buenas noticias, sino que además volvió a tener minutos Nahuel Herrera formando la zaga junto a Lucas Ferreira, quien se ganó la titularidad y viene de jugar con Mauricio Lemos a su lado en el encuentro frente a Boston River. Por su parte, Thiago Espinosa —otras de las incorporaciones— también estuvo todo el partido en el lateral izquierdo por lo que dependerá del entrenador cuándo los mandará a la cancha de forma oficial.