Así quedaron las tablas de posiciones de la Anual, Descenso y Torneo Intermedio a solo una fecha del final

Luego de que se aplazaran cuatro partidos, la sexta fecha del Torneo Intermedio llegó a su fin y por lo tanto el segundo torneo corto de la temporada de la Liga AUF Uruguaya está al día y solo le queda una jornada antes de conocer a los dos finalistas que disputarán el duelo por el título que en la pasada campaña se lo adjudicó Peñarol.

Precisamente el Carbonero es uno de los que cuenta con la posibilidad de entrar a la definición ya que se mantiene como líder de la Serie A con 13 puntos, solo dos por encima de Cerro Largo que justamente será su rival en la séptima fecha por lo que si el Arachán gana será finalista, mientras que al Mirasol le alcanzará con empatar para definir la competencia.

En la Serie B está todo bastante más apretado y sin ir más lejos, hay dos líderes con 12 puntos: Wanderers y Montevideo City Torque. La particularidad es que también se verán las caras en la última fecha, por lo que tienen la chance de asegurar su cupo —que por ahora es para el Bohemio por diferencia de goles—, pero también podrían dejar puntos ambos y ahí entran en juego los que lo siguen de atrás: Deportivo Maldonado y Nacional que tienen 11 y 10 puntos, respectivamente.

Por otra parte, la Tabla Anual también muestra su paridad ya que Deportivo Maldonado y Peñarol son líderes, mientras que Racing aparece un escalón por debajo. La Escuelita dejó pasar la chance de ser puntero en solitario al perder con Cerro por 1-0 en uno de los partidos que había sido aplazado la semana anterior.

En el Descenso hubo novedades y es que la victoria del Villero dejó comprometido a Danubio que en este momento cuenta con el mismo promedio que Cerro. Wanderers y Progreso, más allá de los puntos acumulados en las últimas jornadas, aún se ubican en la penúltima y última posición de la zona roja.

Torneo Intermedio:

Tabla Anual: