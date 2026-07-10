Mercado de pases: altas y bajas de cada club de la Liga AUF Uruguaya para el segundo semestre del 2026
Conocé los movimientos de los 16 equipos para el cierre del Torneo Intermedio y el inicio del Torneo Clausura que terminarán siendo claves en la definición del año.
La Liga AUF Uruguaya atraviesa el segundo semestre de la temporada. Luego de la consagración de Racing en el Torneo Apertura, los equipos se arman para jugar la recta final del año y como ocurre habitualmente los planteles sufren bajas, pero también cuentan con altas.
Todos los equipos sufren movimientos y en esta nota los vas a poder repasar club por club de cara a lo que se viene en el certamen local entre el Torneo Intermedio y el Torneo Clausura.
Albion:
Altas: Felipe Serrés (Wanderers)
Bajas: Nahuel Roldán (Oriente Petrolero – Bolivia)
DT: Federico Nieves.
𝗨𝗻 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗼🔥— Albion Football Club (@albion_uy) June 11, 2026
El mediocampista con proceso de selección 🇺🇾, Felipe Serrés es nuevo jugador de 𝗔𝗹𝗯𝗶𝗼𝗻
𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗣𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿𝗼 🤝
🔴🔵 #VamosPionero #AlbionFC pic.twitter.com/5NVBS3XF4v
Boston River:
Altas: Felipe Avenatti (Avaí – Brasil), Rodrigo Saravia (Ponte Preta – Brasil)
Bajas: Francisco Barrios (Cluj – Rumania), Kevin Sotto (Uruguay Montevideo), Gonzalo Reyna (Universidad de Chile – Chile), Francisco Martinicorena (Uruguay Montevideo)
DT: Ignacio Ithurralde.
¡Éxitos, Fran! 🙌— BOSTON RIVER (@bostonriver) July 4, 2026
Gracias por tu trabajo diario, profesionalismo y compromiso con el club 💪
➡️ Pancho continuará su carrera en #CRFCluj 🇷🇴#SomosBostonRiver 🟢🔴 pic.twitter.com/Tg58bez5QB
Central Español:
Altas: Exequiel Mereles (Nacional), Davi Melo (Fluminense – Brasil)
Bajas: Diego Vera (River Plate)
DT: Diego Osella.
Cerro:
Altas: Nahuel Arena (Macará – Ecuador)
Bajas: Fabrizio Correa (Juventud), Mariano Nichele (Cibao – República Dominicana)
DT: Alejandro Cappuccio.
Cerro Largo:
Altas: Ezequiel Cabral (Laureles de Fray Bentos), Lucas Píriz (Club Atlético Artigas), Axel Prado (Juventud)
Bajas: Maximiliano Añasco, Tiziano Correa (Nacional)
DT: Danielo Núñez.
👋🏼 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨— Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) July 9, 2026
Ezequiel Cabral llega para defender la camiseta del 𝐚𝐫𝐚𝐜𝐡𝐚́𝐧 a pura gambeta.
⚽️ Volante ofensivo | 28 años | 1,79 mts#UnClubDePrimera🏹 pic.twitter.com/Os6wqAf9sB
Danubio:
Altas: Joaquín Trasante (Tristán Suárez – Argentina), Mauro Brasil (Dinamo Samarqand – Uzbekistán), Hugo Silveira (Racing), John Kleber (Motagua – Honduras)
Bajas: Camilo Mayada
DT: Leonardo Ramos.
🆕 𝐔𝐧𝐨 𝐦𝐚́𝐬— Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) July 8, 2026
Joaquín Trasante, volante central de 27 años, es nuevo jugador de nuestra institución. ¡Bienvenido! #LaUniversidad🎓 pic.twitter.com/rJ50HFLk73
Defensor Sporting:
Altas: Martín Rabuñal (Liverpool), Alex Perdomo (Tacuarembó)
Bajas: Marco Saravia
DT: Mauricio Larriera.
Marco Saravia finaliza su vínculo con nuestra institución y no continuará en Defensor Sporting.— Defensor Sporting (@DefensorSp) July 9, 2026
Agradecemos a Marco por su profesionalismo y le deseamos éxito en la continuidad de su carrera. pic.twitter.com/vk0XdrIm4R
Deportivo Maldonado:
Altas: Lautaro Ibáñez (Terremoto)
Bajas: Matías Espíndola (Necaxa - México), Bruno Mendes
DT: Gabriel Di Noia.
ℹ️ Informamos que Matías Espíndola continuará su carrera en el Club Necaxa (🇲🇽).— Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) July 9, 2026
La operación incluyó la venta de parte de su ficha, manteniendo una plusvalía por una futura transferencia.
Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos.
¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬, 𝐌𝐚𝐭𝐢! pic.twitter.com/g51iOuQwRH
Juventud:
Altas: Bruno Arady (Nacional), Kevin Rolón (Rentistas), Fabrizio Correa (Cerro)
Bajas: Mateo Izaguirre (Recreativo Huelva – España), Sebastián Guerrero, Nicolás Rossi, Axel Prado (Cerro Largo)
DT: Sergio Blanco.
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑜 𝐼𝑧𝑎𝑔𝑢𝑖𝑟𝑟𝑒 saldrá a préstamo a @recreoficial de España 🇪🇸 por 12 meses.— Club Atlético Juventud (@JuventudUy) July 4, 2026
Suerte, Teo 💪 pic.twitter.com/G9i07XK2RJ
Liverpool:
Altas:
Bajas: Martín Rabuñal (Defensor Sporting), Facundo Núñez
DT: Jorge Fossati.
🔺 Martín Rabuñal rescindió su contrato con el club.— Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) July 6, 2026
Nuestro agradecimiento a Martín por su profesionalismo y todo lo brindado a la institución durante su estadía. pic.twitter.com/4yohYO4Mjt
MC Torque:
Altas:
Bajas: Franco Romero (Peñarol), Bautista Kociubinski (Estudiantes de La Plata – Argentina)
DT: Marcelo Méndez.
ℹ️ 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐞𝐫𝐨 no continuará en Montevideo City Torque.— Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) July 7, 2026
👊🏻 Éxitos en lo que venga, patrón. 🩵 pic.twitter.com/QwBBma1QID
Nacional:
Altas: Tiziano Correa (Cerro Largo), Benjamín Núñez (Oriental), Francisco Calvo (Al-Ettifaq – Arabia Saudita), Bruno Zuculini (Racing – Argentina), Alexis Martín (Cerro Porteño – Paraguay)
Bajas: Nicolás López, Juan Cruz de los Santos (Independiente del Valle – Ecuador), Bruno Arady (Juventud), Exequiel Mereles (Central Español), Ignacio Suárez, Juan Pintado, Mauricio Vera, Jhon Guzmán, Gonzalo Carneiro.
DT: Jorge Bava.
¡Bienvenido a Nacional, Tiziano! 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/WuK2T1NwEr— Nacional (@Nacional) July 8, 2026
Peñarol:
Altas: Leonel Jaime (River Plate – Argentina), Franco Romero (MC Torque)
Bajas: Franco Escobar (Newell’s – Argentina), Matías González, Emanuel Gularte (Sp. Gijón – España)
DT: Diego Aguirre.
Progreso:
Altas: Renzo Bacchia, Maximiliano Juambeltz, Agustín Ocampo, Emiliano Álvarez, Ramiro Cristóbal
Bajas: Juan Sebastián Rivero (Colón), Fabricio Fernández (Fénix), Diego Sánchez (Deportes Temuco – Chile), Nicolás Fernández (Al Zawraa – Irak), José Vanetta (Unión de Santa Fe – Argentina), Adrián Colombino (Real Estelí – Nicaragua)
DT: Tabaré Silva.
Muchas gracias 🤝— C. A. Progreso (@ProgresoOficial) July 9, 2026
Juan Sebastián Rivero no continuará en nuestra institución. Agradecemos su compromiso y entrega defendiendo estos colores.
¡Éxitos! #ElGaucho pic.twitter.com/RmLlvEwUAx
Racing:
Altas:
Bajas: Felipe Cairus (Godoy Cruz – Argentina), Hugo Silveira (Danubio)
DT: Cristian Chambian.
🎓 Llegaste y te metiste en el corazón de los cerveceros gracias a tu entrega, fútbol, y encima, goles. Por si fuera poco, te graduaste como campeón, y quedarás por siempre en la historia y el corazón de todos.— Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) July 7, 2026
GRACIAS, FELI
🇳🇬 #HacemosEscuela pic.twitter.com/pVY1U24Kpz
Wanderers:
Altas: Nicolás Cabral (Avaí – Brasil), Santiago Ormeño (Qingdao Hainiu – China)
Bajas: Nicolás Olivera (Comunicaciones – Guatemala), Alan García, Mateo Levato (Deportivo Morón – Argentina), Felipe Serrés (Albion)
DT: Mathías Corujo.
🤝 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚́𝐬 𝐂𝐚𝐛𝐫𝐚𝐥, defensa de 26 años, es nuevo jugador de Wanderers para lo que resta de la temporada.— Montevideo Wanderers (@mwfc_oficial) July 9, 2026
¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨! pic.twitter.com/cP95hjy55D
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