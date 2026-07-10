Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Mercado de pases: altas y bajas de cada club de la Liga AUF Uruguaya para el segundo semestre del 2026

Conocé los movimientos de los 16 equipos para el cierre del Torneo Intermedio y el inicio del Torneo Clausura que terminarán siendo claves en la definición del año.

El País
El País
10/07/2026, 03:20
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Nicolás Cabral. Mauro Brasil, Francisco Calvo, Martín Rabuñal y Franco Romero.
Nicolás Cabral. Mauro Brasil, Francisco Calvo, Martín Rabuñal y Franco Romero.

La Liga AUF Uruguaya atraviesa el segundo semestre de la temporada. Luego de la consagración de Racing en el Torneo Apertura, los equipos se arman para jugar la recta final del año y como ocurre habitualmente los planteles sufren bajas, pero también cuentan con altas.

Todos los equipos sufren movimientos y en esta nota los vas a poder repasar club por club de cara a lo que se viene en el certamen local entre el Torneo Intermedio y el Torneo Clausura.

Albion:

Altas: Felipe Serrés (Wanderers)

Bajas: Nahuel Roldán (Oriente Petrolero – Bolivia)

DT: Federico Nieves.

Boston River:

Altas: Felipe Avenatti (Avaí – Brasil), Rodrigo Saravia (Ponte Preta – Brasil)

Bajas: Francisco Barrios (Cluj – Rumania), Kevin Sotto (Uruguay Montevideo), Gonzalo Reyna (Universidad de Chile – Chile), Francisco Martinicorena (Uruguay Montevideo)

DT: Ignacio Ithurralde.

Central Español:

Altas: Exequiel Mereles (Nacional), Davi Melo (Fluminense – Brasil)

Bajas: Diego Vera (River Plate)

DT: Diego Osella.

Cerro:

Altas: Nahuel Arena (Macará – Ecuador)

Bajas: Fabrizio Correa (Juventud), Mariano Nichele (Cibao – República Dominicana)

DT: Alejandro Cappuccio.

Cerro Largo:

Altas: Ezequiel Cabral (Laureles de Fray Bentos), Lucas Píriz (Club Atlético Artigas), Axel Prado (Juventud)

Bajas: Maximiliano Añasco, Tiziano Correa (Nacional)

DT: Danielo Núñez.

Danubio:

Altas: Joaquín Trasante (Tristán Suárez – Argentina), Mauro Brasil (Dinamo Samarqand – Uzbekistán), Hugo Silveira (Racing), John Kleber (Motagua – Honduras)

Bajas: Camilo Mayada

DT: Leonardo Ramos.

Defensor Sporting:

Altas: Martín Rabuñal (Liverpool), Alex Perdomo (Tacuarembó)

Bajas: Marco Saravia

DT: Mauricio Larriera.

Deportivo Maldonado:

Altas: Lautaro Ibáñez (Terremoto)

Bajas: Matías Espíndola (Necaxa - México), Bruno Mendes

DT: Gabriel Di Noia.

Juventud:

Altas: Bruno Arady (Nacional), Kevin Rolón (Rentistas), Fabrizio Correa (Cerro)

Bajas: Mateo Izaguirre (Recreativo Huelva – España), Sebastián Guerrero, Nicolás Rossi, Axel Prado (Cerro Largo)

DT: Sergio Blanco.

Liverpool:

Altas:

Bajas: Martín Rabuñal (Defensor Sporting), Facundo Núñez

DT: Jorge Fossati.

MC Torque:

Altas:

Bajas: Franco Romero (Peñarol), Bautista Kociubinski (Estudiantes de La Plata – Argentina)

DT: Marcelo Méndez.

Nacional:

Altas: Tiziano Correa (Cerro Largo), Benjamín Núñez (Oriental), Francisco Calvo (Al-Ettifaq – Arabia Saudita), Bruno Zuculini (Racing – Argentina), Alexis Martín (Cerro Porteño – Paraguay)

Bajas: Nicolás López, Juan Cruz de los Santos (Independiente del Valle – Ecuador), Bruno Arady (Juventud), Exequiel Mereles (Central Español), Ignacio Suárez, Juan Pintado, Mauricio Vera, Jhon Guzmán, Gonzalo Carneiro.

DT: Jorge Bava.

Peñarol:

Altas: Leonel Jaime (River Plate – Argentina), Franco Romero (MC Torque)

Bajas: Franco Escobar (Newell’s – Argentina), Matías González, Emanuel Gularte (Sp. Gijón – España)

DT: Diego Aguirre.

Progreso:

Altas: Renzo Bacchia, Maximiliano Juambeltz, Agustín Ocampo, Emiliano Álvarez, Ramiro Cristóbal

Bajas: Juan Sebastián Rivero (Colón), Fabricio Fernández (Fénix), Diego Sánchez (Deportes Temuco – Chile), Nicolás Fernández (Al Zawraa – Irak), José Vanetta (Unión de Santa Fe – Argentina), Adrián Colombino (Real Estelí – Nicaragua)

DT: Tabaré Silva.

Racing:

Altas:

Bajas: Felipe Cairus (Godoy Cruz – Argentina), Hugo Silveira (Danubio)

DT: Cristian Chambian.

Wanderers:

Altas: Nicolás Cabral (Avaí – Brasil), Santiago Ormeño (Qingdao Hainiu – China)

Bajas: Nicolás Olivera (Comunicaciones – Guatemala), Alan García, Mateo Levato (Deportivo Morón – Argentina), Felipe Serrés (Albion)

DT: Mathías Corujo.

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar