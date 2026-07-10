Mercado de pases: altas y bajas de cada club de la Liga AUF Uruguaya para el segundo semestre del 2026

La Liga AUF Uruguaya atraviesa el segundo semestre de la temporada. Luego de la consagración de Racing en el Torneo Apertura, los equipos se arman para jugar la recta final del año y como ocurre habitualmente los planteles sufren bajas, pero también cuentan con altas.

Todos los equipos sufren movimientos y en esta nota los vas a poder repasar club por club de cara a lo que se viene en el certamen local entre el Torneo Intermedio y el Torneo Clausura.

Albion:

Altas: Felipe Serrés (Wanderers)

Bajas: Nahuel Roldán (Oriente Petrolero – Bolivia)

DT: Federico Nieves.

𝗨𝗻 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗼🔥



El mediocampista con proceso de selección 🇺🇾, Felipe Serrés es nuevo jugador de 𝗔𝗹𝗯𝗶𝗼𝗻



𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗣𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿𝗼 🤝



🔴🔵 #VamosPionero #AlbionFC pic.twitter.com/5NVBS3XF4v — Albion Football Club (@albion_uy) June 11, 2026

Boston River:

Altas: Felipe Avenatti (Avaí – Brasil), Rodrigo Saravia (Ponte Preta – Brasil)

Bajas: Francisco Barrios (Cluj – Rumania), Kevin Sotto (Uruguay Montevideo), Gonzalo Reyna (Universidad de Chile – Chile), Francisco Martinicorena (Uruguay Montevideo)

DT: Ignacio Ithurralde.

¡Éxitos, Fran! 🙌



Gracias por tu trabajo diario, profesionalismo y compromiso con el club 💪



➡️ Pancho continuará su carrera en #CRFCluj 🇷🇴#SomosBostonRiver 🟢🔴 pic.twitter.com/Tg58bez5QB — BOSTON RIVER (@bostonriver) July 4, 2026

Central Español:

Altas: Exequiel Mereles (Nacional), Davi Melo (Fluminense – Brasil)

Bajas: Diego Vera (River Plate)

DT: Diego Osella.

Cerro:

Altas: Nahuel Arena (Macará – Ecuador)

Bajas: Fabrizio Correa (Juventud), Mariano Nichele (Cibao – República Dominicana)

DT: Alejandro Cappuccio.

Cerro Largo:

Altas: Ezequiel Cabral (Laureles de Fray Bentos), Lucas Píriz (Club Atlético Artigas), Axel Prado (Juventud)

Bajas: Maximiliano Añasco, Tiziano Correa (Nacional)

DT: Danielo Núñez.

👋🏼 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨



Ezequiel Cabral llega para defender la camiseta del 𝐚𝐫𝐚𝐜𝐡𝐚́𝐧 a pura gambeta.



⚽️ Volante ofensivo | 28 años | 1,79 mts#UnClubDePrimera🏹 pic.twitter.com/Os6wqAf9sB — Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) July 9, 2026

Danubio:

Altas: Joaquín Trasante (Tristán Suárez – Argentina), Mauro Brasil (Dinamo Samarqand – Uzbekistán), Hugo Silveira (Racing), John Kleber (Motagua – Honduras)

Bajas: Camilo Mayada

DT: Leonardo Ramos.

🆕 𝐔𝐧𝐨 𝐦𝐚́𝐬



Joaquín Trasante, volante central de 27 años, es nuevo jugador de nuestra institución. ¡Bienvenido! #LaUniversidad🎓 pic.twitter.com/rJ50HFLk73 — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) July 8, 2026

Defensor Sporting:

Altas: Martín Rabuñal (Liverpool), Alex Perdomo (Tacuarembó)

Bajas: Marco Saravia

DT: Mauricio Larriera.

Marco Saravia finaliza su vínculo con nuestra institución y no continuará en Defensor Sporting.



Agradecemos a Marco por su profesionalismo y le deseamos éxito en la continuidad de su carrera. pic.twitter.com/vk0XdrIm4R — Defensor Sporting (@DefensorSp) July 9, 2026

Deportivo Maldonado:

Altas: Lautaro Ibáñez (Terremoto)

Bajas: Matías Espíndola (Necaxa - México), Bruno Mendes

DT: Gabriel Di Noia.

ℹ️ Informamos que Matías Espíndola continuará su carrera en el Club Necaxa (🇲🇽).



La operación incluyó la venta de parte de su ficha, manteniendo una plusvalía por una futura transferencia.

Le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos.



¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬, 𝐌𝐚𝐭𝐢! pic.twitter.com/g51iOuQwRH — Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) July 9, 2026

Juventud:

Altas: Bruno Arady (Nacional), Kevin Rolón (Rentistas), Fabrizio Correa (Cerro)

Bajas: Mateo Izaguirre (Recreativo Huelva – España), Sebastián Guerrero, Nicolás Rossi, Axel Prado (Cerro Largo)

DT: Sergio Blanco.

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑜 𝐼𝑧𝑎𝑔𝑢𝑖𝑟𝑟𝑒 saldrá a préstamo a @recreoficial de España 🇪🇸 por 12 meses.



Suerte, Teo 💪 pic.twitter.com/G9i07XK2RJ — Club Atlético Juventud (@JuventudUy) July 4, 2026

Liverpool:

Altas:

Bajas: Martín Rabuñal (Defensor Sporting), Facundo Núñez

DT: Jorge Fossati.

🔺 Martín Rabuñal rescindió su contrato con el club.



Nuestro agradecimiento a Martín por su profesionalismo y todo lo brindado a la institución durante su estadía. pic.twitter.com/4yohYO4Mjt — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) July 6, 2026

MC Torque:

Altas:

Bajas: Franco Romero (Peñarol), Bautista Kociubinski (Estudiantes de La Plata – Argentina)

DT: Marcelo Méndez.

ℹ️ 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐞𝐫𝐨 no continuará en Montevideo City Torque.



👊🏻 Éxitos en lo que venga, patrón. 🩵 pic.twitter.com/QwBBma1QID — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) July 7, 2026

Nacional:

Altas: Tiziano Correa (Cerro Largo), Benjamín Núñez (Oriental), Francisco Calvo (Al-Ettifaq – Arabia Saudita), Bruno Zuculini (Racing – Argentina), Alexis Martín (Cerro Porteño – Paraguay)

Bajas: Nicolás López, Juan Cruz de los Santos (Independiente del Valle – Ecuador), Bruno Arady (Juventud), Exequiel Mereles (Central Español), Ignacio Suárez, Juan Pintado, Mauricio Vera, Jhon Guzmán, Gonzalo Carneiro.

DT: Jorge Bava.

Peñarol:

Altas: Leonel Jaime (River Plate – Argentina), Franco Romero (MC Torque)

Bajas: Franco Escobar (Newell’s – Argentina), Matías González, Emanuel Gularte (Sp. Gijón – España)

DT: Diego Aguirre.

Progreso:

Altas: Renzo Bacchia, Maximiliano Juambeltz, Agustín Ocampo, Emiliano Álvarez, Ramiro Cristóbal

Bajas: Juan Sebastián Rivero (Colón), Fabricio Fernández (Fénix), Diego Sánchez (Deportes Temuco – Chile), Nicolás Fernández (Al Zawraa – Irak), José Vanetta (Unión de Santa Fe – Argentina), Adrián Colombino (Real Estelí – Nicaragua)

DT: Tabaré Silva.

Muchas gracias 🤝



Juan Sebastián Rivero no continuará en nuestra institución. Agradecemos su compromiso y entrega defendiendo estos colores.



¡Éxitos! #ElGaucho pic.twitter.com/RmLlvEwUAx — C. A. Progreso (@ProgresoOficial) July 9, 2026

Racing:

Altas:

Bajas: Felipe Cairus (Godoy Cruz – Argentina), Hugo Silveira (Danubio)

DT: Cristian Chambian.

🎓 Llegaste y te metiste en el corazón de los cerveceros gracias a tu entrega, fútbol, y encima, goles. Por si fuera poco, te graduaste como campeón, y quedarás por siempre en la historia y el corazón de todos.



GRACIAS, FELI



🇳🇬 #HacemosEscuela pic.twitter.com/pVY1U24Kpz — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) July 7, 2026

Wanderers:

Altas: Nicolás Cabral (Avaí – Brasil), Santiago Ormeño (Qingdao Hainiu – China)

Bajas: Nicolás Olivera (Comunicaciones – Guatemala), Alan García, Mateo Levato (Deportivo Morón – Argentina), Felipe Serrés (Albion)

DT: Mathías Corujo.