Rechazo de la coalición a la Rendición pone foco en Cabildo y genera acusación del FA de "irresponsabilidad"

El gobierno se enfrenta al desafío de aprobar su Rendición de Cuentas después de que la coalición anunciara ayer sobre el mediodía que no lo votará en general. Esto abre un camino vertiginoso en el que, sin mayoría en la Cámara de Representantes, el Frente Amplio precisa el apoyo de Cabildo Abierto —que no cierra la puerta a negociar y ya mira artículos que podría pedir para quitar o cambiar— dado que Identidad Soberana ya informó su postura negativa.

Por eso, una vez más, la llave por estas horas vuelve a estar en manos de Cabildo Abierto. Aunque todavía no tomaron una posición porque estudian el proyecto, ya identificaron algunos aspectos que consideran negativos y que buscarían quitar del texto en una posible negociación con el oficialismo. Así lo explicó el presidente del partido, Guido Manini Ríos, a El País.

Los cabildantes analizan el proyecto y definen su postura bajo el precepto —aseguró Manini Ríos— de si la situación del país mejoraría con su aprobación. Aunque aún no comenzaron negociaciones con el gobierno, indicó que, de entender que la Rendición de Cuentas es positiva, es probable que pidan quitar algunas disposiciones para levantar la mano durante la sesión.

No les convence la “exigencia de estudios al personal militar” que está incluida en la Rendición. Esa es una medida que “no está de acuerdo con la realidad y aparte no es justo —opinó el exsenador— porque hay reparticiones, intendencias y otros en los que no se pide el requisito”. Tampoco ven positivo quitarle fondos a la Fuerza Aérea, a la que “no le sobra un peso”, añadió.

La coalición dio una conferencia de prensa, por momentos caótica, para anunciar su postura. Allí el senador blanco Javier García explicó que la votación en general del proyecto de Rendición de Cuentas es una evaluación del gobierno del Frente Amplio. Ellos entienden que la gestión de Yamandú Orsi “no ha sabido resolver, encarar y priorizar los principales temas que la sociedad reclama con urgencia: seguridad, empleo, crecimiento del país y protección de los más débiles”.

Pero eso no es todo: creen que el gobierno no pudo abordar estos temas “por falta de liderazgo y rumbo y porque ha tenido discrepancias y debates públicos dentro de sus integrantes”.

La coalición esperó a que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, concurriera a comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para escuchar su defensa del proyecto de Rendición. En esa instancia, según la perspectiva del senador colorado Pedro Bordaberry, ocurrieron dos cosas. Por un lado, dieron la “oportunidad” al Ejecutivo de que se “corrigiera” pero no lo hizo. Por otro lado, se “hicieron preguntas” de las que obtuvieron respuestas “no satisfactorias”. Este combo es parte de lo que los llevó a tomar la decisión de no apoyar la iniciativa en general.

La coalición sostiene que no tienen el deber de darle los votos al Frente Amplio y, además, recuerda que no lo hizo cuando era oposición durante el gobierno anterior.

“Actuamos con responsabilidad política al defender el interés de los uruguayos que piden a gritos seguridad, trabajo, salario y combatir la pobreza infantil de otra forma y no los atienden. Si no logran los votos, es que la mayoría de los representantes de los uruguayos le dicen ‘no’ a su Rendición y que tienen que cambiar. Que, en definitiva, eso es la democracia”, agregó.

De los cuatro votos que no son de la coalición ni el oficialismo —dos de Cabildo Abierto y dos de Identidad Soberana—, apuntó el colorado: “Se verá quiénes están con el gobierno y sus errores en seguridad, economía y el combate a la pobreza y quiénes defendemos a los uruguayos”.

Hay una dualidad en la coalición, que incluso criticó el presidente de Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Aunque no votan en general el proyecto de la Rendición de Cuentas, dicen que en la discusión en particular —cuando se ve artículo por artículo— podrán presentar “propuestas y modificaciones que contribuyan a mejorar la ley y lograr avances”. La particularidad es que el gobierno deberá conseguir la mayoría de los votos de los diputados en la primera instancia —la que no apoyan los de los partidos Nacional, Colorado e Independiente— para llegar a la segunda.

La llave.

El líder de los cabildantes lanzó críticas a la coalición: entiende que esta alianza puede negarse a apoyar la Rendición “porque sabe que hay gente con seriedad y responsabilidad que va a estudiarla”. Pero, además, encuentra “cierta incoherencia” en que los legisladores, como anunciaron al mediodía, “son capaces de apoyar algunos artículos” cuando se vote en particular.

"Le sirven algunos artículos (a los legisladores de la coalición), pero votan a todo que no de entrada (al no apoyarlo en general) —agregó—. Nosotros vamos a actuar con seriedad. Acá el tema de los fuegos artificiales, de estar pegándose y ver todo en blanco o negro, ya tiene harta a la gente y no lleva a ningún tipo de solución a los grandes problemas que tiene el país”.

“Hay que pensar en el país y no en el molino político electoral propio, que es lo que mucha gente está pensando”, añadió el presidente de Cabildo Abierto.

"Es un palo en la vida de la gente”.

La decisión de la coalición generó el rechazo de la bancada de diputados del Frente Amplio, que en una conferencia de prensa en la tarde hizo hincapié en que recién están en el segundo día de discusión de los 45 previstos en la Cámara de Representantes.

El diputado frenteamplista Carlos Varela fue enfático: “Que quede claro que la actitud que asumió la coalición no es un palo en la rueda del gobierno, sino que es un palo en la vida de la gente”. Pero, además, se refirió a la carta que le quedó al Frente Amplio de negociar con Cabildo Abierto: “Actúan de forma irresponsable y le generan a otros sectores políticos la responsabilidad de asegurarle a la gente la Rendición de Cuentas”.

Bancada de diputados del Frente Amplio.



Foto: Estefanía Leal

Por su parte, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir aseguró que estaban “muy sorprendidos con la resolución que comunicó” la coalición al mediodía. Asimismo, hizo hincapié en que la Rendición de Cuentas incluye aumentos de las transferencias monetarias: “Lo que más nos duele no es que le digan que no al Frente Amplio o al gobierno, es que le digan que no a los hogares que tienen gurises que viven en extrema pobreza. Apostábamos a que hubiera un acuerdo entre todos los partidos para reforzar y mejorar la situación”.

A lo que sumó: “¿Con qué cara le van a decir a la población que les preocupa la situación de las miles de personas que viven a la intemperie cuando se le acaba de birlar al Ministerio de Desarrollo Social la posibilidad de tener un refuerzo?”.