Legisladores de la Coalición Republicana anunciaron que no votarán la Rendición de Cuentas en general

Senadores y diputados de los partidos Nacional, Colorado e Independiente se reunieron este jueves y acordaron que no votarán en general el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno que lidera Yamandú Orsi, lo cual fue anunciado en conferencia de prensa en la tarde.

El anuncio no contó con la participación de ninguno de los dos diputados de Cabildo Abierto, cuya postura sobre la Rendición de Cuentas aún es una incógnita y se resolverá en las próximas semanas, que serán de negociaciones en búsqueda de acuerdos en la cámara baja.

Reunión de coordinación de los legisladores de la Coalición Republicana este jueves 9 de julio de 2026. Foto: Darwin Borrelli/El País

En una declaración pública que se emitió en paralelo a la conferencia, los legisladores opositores manifestaron que luego de haber leído el proyecto y haber escuchado al equipo económico que lidera Gabriel Oddone, entienden que el proyecto "refleja la gestión del gobierno en lo que va del período", en el sentido de que tiene "falta de un rumbo definido" y cuenta con "muy pobres resultados", además de un "marcado retroceso en las áreas más importantes para la sociedad".

"El incumplimiento del compromiso de crear 2.000 nuevos policías y el aumento de la carga impositiva echaron por tierra dos de sus principales compromisos electorales", apuntaron los legisladores coalicionistas, que denunciaron un "retroceso evidente" en materia de seguridad pública, mientras que en economía cuestionaron el crecimiento "muy inferior al proyectado" con una inversión que "permanece estancada".

"El proyecto de Rendición de Cuentas vuelve a aumentar el gasto público y lo hace sin contar con mediciones de la efectividad de la inversión. Se gasta más sin saber si lo que se gasta rinde. Con apenas un año de gestión, ya se registra un aumento importante de los vínculos laborales en el Estado", cuestionaron los senadores y diputados.

Por otro lado, criticaron uno de los elementos clave de la Rendición de Cuentas, que es el criterio para la unificación de las transferencias monetarias a los hogares pobres con niños. Según los opositores, hay una "señal equivocada en materia de política social" porque "el proyecto procura aflojar las condicionalidades exigidas para las transferencias, debilitando las contrapartidas que vinculan la ayuda del Estado con la asistencia a la educación y el cuidado de la salud".

"Al mismo tiempo, el gobierno trabaja sobre los indicadores y no sobre las causas de los problemas: maquilla los números en lugar de atacar los factores que generan pobreza, inseguridad y falta de oportunidades", deslizaron en la declaración.

En consecuencia, manifestaron que se está "ante un proyecto que no apunta a un Uruguay de crecimiento, productivo y generador de oportunidades, único camino para construir una sociedad con mayor equidad social y promover el bienestar".

Así las cosas, se indicó que no se votará en general el proyecto aunque se reservará "para la discusión en particular" de los artículos la eventual "presentación de propuestas y modificaciones que contribuyan a mejorar la ley".

Legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente dan conferencia de prensa por Rendición de Cuentas. Foto: Darwin Borrelli

"Mensaje de certeza que da tranquilidad al país"

Javier García, senador del Partido Nacional, fue el primero en tomar la palabra en conferencia de prensa. Dijo que "esta foto de los tres partidos con todos sus legisladores es un mensaje de certeza que da tranquilidad al país". Además, apuntó que la Coalición Republicana entra al debate en la Cámara de Diputados "con un marco de trabajo" que marca que la evaluación del gobierno es que "ha sido y es malo".

Andrés Ojeda, del Partido Colorado, señaló que esta resolución "es la nota que se le pone al examen que da el gobierno en este primer año: no aprobaron, están aplazados, se fueron a febrero". Añadió que "el mensaje" de la coalición "es el de la ciudadanía, que es quien desaprueba la gestión con más contundencia", en referencia a las encuestas que muestran una baja aprobación de la gestión. Según el senador, hay un "descontento ciudadano por no llegar a fin de mes".

Reunión de coordinación de los legisladores de la Coalición Republicana este jueves 9 de julio de 2026. Foto: Darwin Borrelli/El País

Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente, consideró que "el gobierno hizo mal las cuentas el año pasado cuando hizo el Presupuesto" y además "puso mal el foco" y ahora "quiere corregirlo pero claramente la solución es claramente insuficiente".