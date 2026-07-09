Sánchez responsabilizó a la secretaría de Orsi por atrasos y dijo que la mala imagen "se revierte con gestión"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, responsabilizó este jueves a la secretaría personal del presidente de la República, Yamandú Orsi, por los atrasos registrados en su casa de Salinas y que se conocieron a inicios de esta semana. "Obviamente son errores que hay que resolverlos rápidamente, de hecho el presidente los está resolviendo", dijo el referente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

"Obviamente ahí hay más responsabilidad de su secretaría, que es la que lleva adelante muchas cosas. Imagínense que el presidente no está mirando y llevando las cuentas personales cuando tiene que dirigir un país", apuntó en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690).

De todas formas, reconoció que el atraso "está mal" y que este tipo de situaciones deben ser resueltas de mejor manera, pero a su entender "hay que poner el foco en los grandes problemas del Uruguay", algo que, aseguró, este gobierno hizo en el proyecto incluido en la Rendición de Cuentas con gastos adicionales fundamentalmente en políticas para paliar la pobreza infantil.

Según informó el lunes Informativo Carve, el mandatario debía $ 5.509 del Impuesto de Primaria por una propiedad que está a su nombre —deuda que ya saldó— mientras que tenía atrasos en el registro de Catastro, ya que no había declarado reformas en el patio de la casa de al lado, que ahora está a nombre de su esposa, Laura Alonsopérez. Por este segundo caso, el mandatario encargó a una arquitecta de confianza la actualización de los planos.

Consultado acerca de las encuestas de opinión divulgadas recientemente que indican una baja aprobación de la gestión de Orsi, Sánchez respondió que "las imágenes se revierten con gestión" y eso implica "hacer autocrítica de dónde están los problemas y resolverlos".

"Nosotros estamos en el gobierno elegidos por la gente por cinco años para llevar adelante un programa, y eso lo que tenemos que hacer. Yo no me enojo con las encuestas", sentenció.

Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Alejandro "Pacha" Sánchez durante el acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

"La oposición está siendo muy dura pero yo me siento a negociar", dijo Sánchez por la Rendición de Cuentas

Sánchez fue consultado acerca de cómo podría llegar a ser la negociación con la oposición para aprobar la Rendición de Cuentas, o al menos una parte del proyecto, en un contexto en el que el Frente Amplio no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y necesita votos de otras fuerzas. Se le preguntó, además, cómo caen en este contexto críticas como la del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien aseguró que este es "el peor gobierno desde el 85 para acá".

"La oposición está siendo muy dura con el gobierno, ahora, yo me siento a negociar hasta con el que se descuide si logro poner recursos en la pobreza infantil porque esto no se trata de una campaña de egos. Yo generalmente no adjetivo, no insulto a nadie que piense distinto a mí, pero además trato de negociar cosas importantes para los uruguayos, entonces yo me tengo que sentar con cualquiera", consideró.

Sánchez indicó que "no importa lo que haya dicho" Delgado porque "hay cuentas que no se cobran, se cargan simplemente". "Para adelante prefiero mirar qué cosas son buenas para Uruguay, como que reduzcamos la pobreza infantil" o "la posibilidad de poner 300 policías más, de incorporar tecnología y capacidades para tratar de atender la seguridad", otro asunto al que apunta esta Rendición de Cuentas.

Alejandro Sánchez y Álvaro Delgado. Leonardo Maine/Archivo El Pais

"No se puede discutir cinco años de impuestos porque el capital es cobarde", respondió Sánchez al Pit-Cnt

Más adelante, Sánchez fue consultado acerca de la insistencia del Pit-Cnt para incorporar su propuesta de gravar al 1% más rico de la población. Contestó que está "muy bien" que la central sindical mantenga su postura pero de parte del gobierno la respuesta es que "uno no puede discutir cinco años de impuestos porque el capital es cobarde".

"Si todo el tiempo en Uruguay estamos discutiendo de impuestos, el que va a invertir en Uruguay dice 'qué hago, ¿invierto o no invierto? Porque si me van a poner impuestos capaz que…'", comentó el secretario de Presidencia, quien afirmó que la administración debe dar la señal que está terminada la "discusión tributaria".

"Lo que hay que generar es más trabajo y salario, porque el camino para resolver las desigualdades es trabajo y salario", dijo Sánchez, quien concluyó: "Hay que generar empleo y eso se logra con políticas activas que atraigan inversiones".