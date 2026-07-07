"Una tormenta en un vaso de agua": el FA se abroquela e intenta cerrar el tema de la deuda de Orsi

El Frente Amplio intenta dar por cerrada una nueva polémica que envolvió al presidente de la República, Yamandú Orsi, en las últimas horas, luego de que se difundiera que mantuvo una deuda de $5.509 de Impuesto de Primaria sumando multas y recargos —que abonó este fin de semana tras el llamado de un periodista que consultaba por la situación— y que no había registrado ante Catastro —aunque sí en BPS— unas reformas en el patio de su casa en Salinas entre los años 2018 y 2019.

De momento Orsi no ha hablado con la prensa ni ha dado explicaciones públicas. El programa que informó al respecto de las presuntas irregularidades, Informativo Carve (AM 850), consignó respuestas de Camilo Cejas, asesor del presidente, que fueron ratificadas a El País por otras fuentes oficiales: pagó la deuda tras ser consultado en el marco de la investigación periodística y ordenó a una arquitecta la actualización de los planos ante Catastro.

La reacción del Frente Amplio a las críticas de la oposición contra Orsi

Senadores de casi todos los sectores políticos hablaron este martes de mañana en diferentes espacios periodísticos. En rueda de prensa, el dirigente del MPP Daniel Caggiani dijo que "esa obra está declarada ante el BPS, se hicieron los aportes correspondientes y se está haciendo el proceso de regularización", y por tanto "es un asunto que no tiene más relevancia que la que se le dio", al tiempo que "hubo un retraso del pago del Impuesto de Primaria que ya está resuelto". Así las cosas, manifestó que "no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua" aunque "hay cierto oportunismo de parte de la oposición".

Acusó que algunos dirigentes opositores "parecen rabiosos contra todo lo que pasa en el gobierno y el presidente de la República". Ante las críticas de dirigentes blancos, Caggiani respondió que "parecen legisladores del Partido Nacional de Noruega" ya que "tienen un estándar ético un poco diferente al que tuvieron cuando fueron gobierno".

El senador frentista Daniel Caggiani dialoga con la prensa en el Palacio Legislativo. Foto: Estefanía Leal.

Del mismo sector político es el senador Aníbal Pereyra, exintendente de Rocha, quien señaló que "el presidente pagó" pero aún así "le van a seguir dando palo" porque "está claro que hay gente que lo único que le importa es destruir a Orsi". "Está buena esta transparencia que ahora aparece porque muchos de los que la predican... ¡Ay, mamma mia!", agregó.

Desde otros sectores también respaldaron al mandatario o al menos restaron importancia al asunto que lo envolvió en una nueva polémica. Gustavo González acusó, en rueda de prensa, una "operación política" con la intención de "denostar al presidente y hacer implosionar al Frente Amplio". Si bien expresó que no cree que "toda la oposición esté en eso", afirmó que "un sector importante sí". Para el senador del Partido Socialista, se está montando un "circo" en la política partidaria que "hace un daño terrible a todos". "Hay que empezar a hablar de los problemas de la gente", dijo y pidió cesar lo que entiende como una "caza de brujas permanente" con "llamados permanentes a ministros" para que concurran al Parlamento. "La idea es no dejarnos gobernar", aseveró.

Por su parte, el senador del Partido Comunista y secretario general de esa fuerza política, Óscar Andrade, declaró en Canal 5 que hay una "discusión de quinto orden" en torno a este tema y que "los debates" a dar entre dirigentes políticos "son otros". Consideró que estos asuntos "inciden" en la opinión pública y los bajos porcentajes de aprobación que ha tenido el gobierno en las recientes encuestas y como contracara dijo que hay que "tratar de que incidan otras cosas más importantes, como que vamos a llegar a fin de este año con las jubilaciones más bajas creciendo cerca de siete puntos por encima de la inflación, un esfuerzo que no se veía en el Uruguay hace 12 o 15 años".

Oposición cuestiona a Orsi con distintas posturas

Las posturas en la oposición han sido diversas. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo en conferencia que este es "el peor gobierno desde el 85 para acá" y que "en el caso de que fuera cierto" lo informado, sería "otro hecho bochornoso más".

Más cautelosa fue la postura del secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien reclamó que "el presidente debe explicar" lo sucedido, en lo posible en una conferencia de prensa y no "a través de un video pregrabado". De todas formas señaló que "son dos cosas muy distintas" las acontecidas, porque "una cosa es olvidarse de pagar un impuesto y pagarlo después", aunque "no es deseable para quien fuera intendente de Canelones", pero otra es "no declarar determinadas obras que implican una subtributación". Esto último porque "si yo no declaro las obras, pago menos impuestos o tributos de los que debería pagar".