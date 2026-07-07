Orsi se involucra en nueva polémica por irregularidades en su vivienda; oposición evalúa si profundiza críticas

Mientras el gobierno de Yamandú Orsi puso gran parte de sus fichas para este segundo semestre en la aprobación de una Rendición de Cuentas con aumento de gasto para atender la primera infancia, el presidente volvió a abrir un flanco en la opinión pública y con la oposición, algunos de cuyos principales dirigentes lo cuestionaron este lunes por irregularidades vinculadas a sus dos viviendas, en Salinas (Canelones).

La nueva situación incómoda para la Torre Ejecutiva y particularmente —otra vez— para el presidente se inició este lunes a la mañana, cuando los directorios de los partidos Nacional y Colorado reaccionaron a un informe de Radio Carve que dio cuenta de que el jefe de Estado mantenía una deuda de $ 5.509 por no haber abonado el Impuesto de Primaria y que había omitido la regularización ante Catastro de obras que hizo entre 2018 y 2019 en el patio de una de las dos casas (están pegadas) en las que vive él y su familia.

Las salidas de las conducciones de ambos partidos fueron duras y coincidieron en la visión de que el mandatario debía dar mayores "explicaciones". Álvaro Delgado, el presidente de los nacionalistas, tal vez fue quien manifestó más directamente los cuestionamientos. En una conferencia de prensa en la que calificó a este gobierno como "el peor desde el 85 para acá", el excandidato a presidente calificó al nuevo hecho como un "bochorno más" en una lista que contiene la reciente crisis política que embretó a Orsi al explicar en tres etapas cómo y por qué había adquirido su vehículo personal, una camioneta Hyundai Santa Fe con un descuento de US$ 25 mil —y justo de la misma marca del que utilizó en la asunción el 1° de marzo, todo lo cual es analizado por la Junta de Transparencia y Ética Pública.

"Cuando uno es presidente de la República, es el primer ciudadano del país, tiene más obligaciones que derechos y tiene que dar el ejemplo, tanto en lo político como en lo ético y en el cuidado institucional", apuntó Delgado, que agregó que "el monto" de la deuda "no importa". Para Delgado, el presidente "tiene que dar las explicaciones" porque el gobierno está ante "una situación bien compleja".

El senador Javier García, presidente de la agrupación parlamentaria de los nacionalistas, fue de los primeros en pronunciarse este lunes, desde su cuenta de X: "Exigir como intendente de Canelones estar al día con los tributos y declarar las obras que se hacen, y estar en negro y deberlos en la vida privada siendo presidente, no es solo contradicción, sino doble discurso. El gobierno, la casa y la camioneta, todo la misma desprolijidad".

Como por efecto de acumulación —algo que además ya tiene su reflejo en el resultado de las últimas encuestas, como las de Cifra y Factum, que mostraron una desaprobación a la gestión de Orsi que llegó al 65% y al 56%, respectivamente—, esta situación tiene por efecto, dijo García a El País, que "la autoridad y credibilidad presidencial estén absolutamente heridas".

Andrés Ojeda, senador colorado y secretario general de su partido, dijo al mediodía de ayer que el presidente debía ahondar en la información. "En lo posible", dijo, la explicación no debe darse "a través de un video pregrabado" —como hizo Orsi cuando la polémica por la camioneta— sino "en conferencia de prensa". Respecto a las dos irregularidades, marcó una diferencia: "Una cosa es olvidarse de pagar un impuesto y pagarlo después", aunque "no es deseable para quien fuera intendente de Canelones"; pero otra es "no declarar determinadas obras que implican una subtributacion".

De parte del oficialismo, como respuesta a estas reacciones, lo que predominó fue un silencio público —a excepción del prosecretario Jorge Díaz, quien declaró al cierre de esta edición que el tema, a su entender, no tenía "ninguna trascendencia", o del intendente de Canelones, Francisco Legnani, quien confió que el presidente regularizará su situación— y la despreocupación por el tema.

En el equipo de Presidencia, la postura que se trasladó ante las distintas consultas de prensa es que el presidente respondió lo "que tenía para decir" en el programa periodístico que informó sobre las irregularidades.

Allí también declaró —y El País constató su veracidad— Camilo Cejas, asesor del presidente, quien confirmó que el jefe de Estado abonó "siete mil y algo de pesos", monto que cubriría la deuda y probablemente la segunda cuota del año en curso. En cuanto a la propiedad que fue adjudicada a Alonsopérez desde febrero de 2025 tras la partición de bienes —que forma parte de la vivienda donde viven ambos y sus hijos—, el informe de Carve señala que se habrían realizado obras en el patio entre 2018 y 2019 —incluyendo una piscina y una barbacoa— que no figuran actualizadas en la Dirección Nacional de Catastro.

Si Orsi dará o no mayores explicaciones al respecto en las siguientes horas es algo que en su equipo analizan. "Se verá", dijo una fuente —un giro que, por otra parte, también es habitual en el propio presidente.

Las dudas en la oposición

La percepción que tienen de este episodio varios de los principales dirigentes blancos y colorados varía según a quién se consulte. Porque hay varios —y esto también lo explicitó Ojeda en rueda de prensa— que tienen otro parecer respecto a las implicancias políticas de lo que se le está señalando ahora al presidente. Por ejemplo, un legislador colorado dijo a El País que, si bien su opinión apunta a que Orsi debe dar explicaciones, lo que está en juego son "temas personales" que ni siquiera ameritan "un pedido de informes".

En filas nacionalistas también hay quienes piensan que, además, el caso significa en todo caso un nuevo "gol en contra" —expresión que usó el senador Sebastián Da Silva, quien lamentó que, con esta situación, "el país reinicie un debate que solo aumenta las diferencias entre compatriotas".

Otro legislador de este partido aseguró a El País que, más allá de todo, con esta nueva polémica el gobierno continúa su "desgaste", y que no es necesario que la oposición se involucre activamente. "Si en el otro cuadro el rival se hace tres goles, ¿hay que pasar al ataque o dejarla pasar?", se preguntó.