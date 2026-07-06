Álvaro Delgado consideró que el gobierno de Yamandú Orsi "es el peor desde el 85 para acá"

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aseguró este lunes que la administración de Yamandú Orsi atraviesa "una situación bien compleja" y que, a su entender, es "el peor gobierno desde el 85 para acá". Esto tras conocerse que el presidente acumuló una deuda del Impuesto de Primaria —que ya saldó— y que no registró en Catastro una obra que hizo en el patio de su casa.

El caso fue expuesto este lunes por Informativo Carve (AM 850), que reportó dos presuntas irregularidades en propiedades vinculadas al presidente en Salinas. La situación involucra una casa que figura a nombre de Orsi y otra a nombre de su esposa, Laura Alonsopérez, dos viviendas contiguas.

El matrimonio reside actualmente en una casa que, tras el fallecimiento de la madre de Orsi, fue objeto de una partición de bienes: Orsi y su hermana heredaron una propiedad en la ciudad de Canelones y, con el dinero obtenido por su venta, el exintendente del departamento adquirió en 2024 el inmueble contiguo a su casa. Tras este proceso, la propiedad adquirida quedó a nombre de Orsi, mientras que la primera fue adjudicada a Alonsopérez.

Según lo informado en el programa radial, la vivienda adquirida más recientemente presentaba hasta hace poco una deuda por el Impuesto de Primaria correspondiente a todo el ejercicio 2025 y a la primera cuota de 2026, vencida a fines de mayo. El monto original adeudado era de $ 4.387, cifra que ascendía a $ 5.509 al incluir multas y recargos.

Camilo Cejas, asesor de Orsi, respondió al informe periodístico y sus declaraciones fueron ratificadas por fuentes de Presidencia consultadas por El País: tras ser consultado sobre el asunto, el presidente abonó "siete mil y algo de pesos", monto que cubriría la deuda y probablemente la segunda cuota del año en curso.

En cuanto a la propiedad más antigua, adjudicada a Alonsopérez desde febrero de 2025 tras la partición de bienes, el informe de Carve señala que se habrían realizado obras en el patio entre 2018 y 2019 —incluyendo una piscina y una barbacoa— que no figuran actualizadas en la Dirección Nacional de Catastro.

Desde el entorno del mandatario indicaron que los trámites ante el Banco de Previsión Social (BPS) sí fueron realizados en su momento. "Se están gestionando los planos en la intendencia para una eventual actualización en Catastro", aclararon, añadiendo que el presidente encargó a una arquitecta la resolución del tema este mismo lunes.

Yamandú Orsi, presidente de la República. Estefania Leal/Archivo El Pais

Las visiones del Partido Nacional y el Partido Colorado sobre la situación de Orsi

El Directorio del Partido Nacional se reunió este lunes y al finalizar Delgado declaró que "en el caso de que fuera cierto, es otro hecho bochornoso más". "Cuando uno es presidente de la República, es el primer ciudadano del país, tiene más obligaciones que derechos y tiene que dar el ejemplo, tanto en lo político como en lo ético y en el cuidado institucional", apuntó y agregó que "el monto" de la deuda "no importa". Para Delgado, el presidente "tiene que dar las explicaciones" porque el gobierno está ante "una situación bien compleja". A su entender, es "el peor gobierno desde el 85 para acá".

Por su parte, el senador del Partido Nacional Javier García cuestionó al mandatario a través de la red social X: "Exigir como intendente de Canelones estar al día con los tributos y declarar las obras que se hacen, y estar en negro y deberlos en la vida privada siendo presidente, no es solo contradicción, sino doble discurso. El gobierno, la casa y la camioneta: todo la misma desprolijidad".

Mientras tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado alteró su orden del día para analizar la situación del presidente Orsi. Así lo confirmó a El País el secretario general de la fuerza política, Andrés Ojeda.

Al terminar la sesión, Ojeda manifestó en rueda de prensa que hubo "diferentes visiones" en la interna pero que prevaleció la idea de que "el presidente debe explicar" porque "esta información no puede quedar al barrer en prensa". "En lo posible", dijo el senador, la explicación no debe darse "a través de un video pregrabado" sino "en conferencia de prensa". De todas formas, señaló que "son dos cosas muy distintas" las acontecidas, porque "una cosa es olvidarse de pagar un impuesto y pagarlo después", aunque "no es deseable para quien fuera intendente de Canelones", pero otra es "no declarar determinadas obras que implican una subtributación". Esto último porque "si yo no declaro las obras, pago menos impuestos o tributos de los que debería pagar".