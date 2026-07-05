La llamada entre Yamandú Orsi y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori: “Tu perseverancia es ejemplar”

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en el marco del inicio de la transición de gobierno en el país andino.

Durante el intercambio, difundido por la Oficina de la Presidenta Electa de Perú, Orsi felicitó a Fujimori por su triunfo electoral y destacó su trayectoria política.

"Felicitaciones por dos cosas: primero por el triunfo, por tu perseverancia que es ejemplar. Desde los lugares que nos toca estar, para apoyarte a ti, a tu equipo, para mantener esa fuerza que precisas", expresó el mandatario uruguayo.

Fujimori agradeció el saludo y manifestó su intención de profundizar los vínculos entre ambos países durante su gobierno.

"Para mí será un gran gusto seguir fortaleciendo las relaciones de amistad e intercambio comercial entre Uruguay y el Perú", señaló la presidenta electa.

En respuesta, Orsi afirmó que ambos países tienen oportunidades para seguir cooperando y resaltó el desarrollo del sector agropecuario peruano.

"Con gusto, tenemos para aprender mucho de todos. A su vez de ustedes es envidiable el tema de la producción agrícola de ustedes. Por suerte tenemos mucho intercambio. Toda la fuerza ahí y de verdad te deseo lo mejor", sostuvo.

La conversación concluyó con un agradecimiento de Fujimori al presidente uruguayo y un saludo de despedida.

Keiko Fujimori durante un acto de campaña en Perú. Foto: AFP

Contexto

Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú tras imponerse en el balotaje y comenzó la etapa de transición hacia el cambio de mando previsto para el 28 de julio. Entre los principales desafíos de su administración figuran la construcción de acuerdos políticos, el combate a la inseguridad y el impulso de la economía, en un contexto de alta fragmentación política.