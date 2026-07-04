Organismo electoral de Perú oficializa victoria de Keiko Fujimori; la presidenta electa asumirá el 28 de julio

El máximo organismo electoral de Perú proclamó oficialmente ayer viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa, después que el conteo de votos confirmara su victoria. Su proclamación formal cierra un capítulo importante en los reñidos comicios de Perú, que busca pasar página a la inestabilidad política tras haber tenido ocho presidentes en la última década.

“La fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección” de 2026, afirmó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante una ceremonia en Lima.

“En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República, asimismo a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República”, agregó Roberto Burneo Bermejo.

La presidenta electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de julio. Sucederá al mandatario interino José María Balcázar, para gobernar hasta 2031.

Partidarios de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, se reúnen frente a la sede del partido en Lima Foto: AFP

La victoria de Fujimori se confirmó el lunes pasado con el fin del conteo de votos del balotaje del 7 de junio: obtuvo 50,135% frente al 49,865% de su rival izquierdista Roberto Sánchez, que ha cuestionado la legitimidad de los resultados.

El izquierdista, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, que está preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, alega irregularidades en los votos del exterior. AFP