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El País Mundo

Organismo electoral de Perú oficializa victoria de Keiko Fujimori; la presidenta electa asumirá el 28 de julio

La líder derechista y candidata de Fuerza Perú, Keiko Fujimori obtuvo 50,135% frente al 49,865% de su rival izquierdista y aspirante del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

El País
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04/07/2026, 03:25
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La candidata presidencial del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hace gestos mientras ofrece declaraciones en su sede de campaña, en el distrito limeño de San Borja.
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en su sede de campaña, en el distrito limeño de San Borja.
Foto: AFP

El máximo organismo electoral de Perú proclamó oficialmente ayer viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa, después que el conteo de votos confirmara su victoria. Su proclamación formal cierra un capítulo importante en los reñidos comicios de Perú, que busca pasar página a la inestabilidad política tras haber tenido ocho presidentes en la última década.

“La fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección” de 2026, afirmó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante una ceremonia en Lima.

“En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República, asimismo a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República”, agregó Roberto Burneo Bermejo.

La presidenta electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de julio. Sucederá al mandatario interino José María Balcázar, para gobernar hasta 2031.

Gobierno uruguayo felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones en Perú

Partidarios de la presidenta electa de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reúnen frente a la sede del partido en el distrito limeño de San Borja.
Partidarios de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, se reúnen frente a la sede del partido en Lima
Foto: AFP

La victoria de Fujimori se confirmó el lunes pasado con el fin del conteo de votos del balotaje del 7 de junio: obtuvo 50,135% frente al 49,865% de su rival izquierdista Roberto Sánchez, que ha cuestionado la legitimidad de los resultados.

El izquierdista, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, que está preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, alega irregularidades en los votos del exterior. AFP

La cuarta fue la vencida: Keiko Fujimori consolida su ventaja y espera por la proclamación, ¿qué falta?

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