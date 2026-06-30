Gobierno uruguayo felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones en Perú

El gobierno de Yamandú Orsi, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, felicitó a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, luego de que se confirmaran oficialmente los resultados de los comicios en los que venció a Roberto Sánchez.

En un comunicado emitido por la cancillería, Uruguay expresó "su compromiso de continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación con la hermana República del Perú, en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional".

La confirmación de la victoria de la candidata de la derecha en Perú llegó este lunes. Fue por 50,13% frente al 49,86% de Sánchez, quien representaba a la izquierda en esta segunda vuelta.

Según los datos oficiales, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez alcanzó 9.173.755 papeletas, una diferencia de 49.641. Se trata de la tercera elección consecutiva que se resuelve por menos de 50.000 votos.

La candidata presidencial de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habla con la prensa en Lima. Foto: AFP fotos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevé proclamar oficialmente los resultados este viernes. Fujimori será reconocida como presidenta electa, recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de julio en el Parlamento, coincidiendo con el día nacional de Perú.

El triunfo implica el retorno del fujimorismo al poder tras 25 años, desde la renuncia de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien dejó el cargo en medio de un escándalo de corrupción y luego fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

La nueva presidenta gobernará entre 2026 y 2031 en un país que atraviesa una prolongada inestabilidad política, con ocho mandatarios en la última década, en gran parte por destituciones impulsadas desde el Congreso, varias con apoyo del fujimorismo.

Triunfos de la derecha en la región

Días atrás el gobierno también emitió un comunicado ante el triunfo de otro candidato de derecha en Sudamérica: Abelardo de la Espriella en Colombia.

Un hombre lee el periódico que presenta al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en Barranquilla. Foto: AFP

"El gobierno uruguayo felicita a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo por haber sido electos como presidente y vicepresidente de la República de Colombia, respectivamente, de conformidad con el escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, órgano electoral de Colombia. Uruguay seguirá comprometido con la profundización de las relaciones bilaterales con el nuevo gobierno colombiano, así como con el trabajo conjunto en favor de la integración regional", expresó la cancillería el 24 de junio, unos días después del balotaje que marcó la derrota de Iván Cepeda, que representaba la continuidad del gobierno de Gustavo Petro.