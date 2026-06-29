Concluyó el escrutinio en Perú: Keiko Fujimori ganó la presidencia por estrecha diferencia

El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este lunes con el 100 % de los votos contabilizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), confirmando la victoria de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez por una diferencia de 49.641 votos, en un resultado ajustado que define el rumbo político del país tras más de tres semanas de conteo.

Según los datos oficiales, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,13 % de los votos válidos, con 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez alcanzó el 49,86 % con 9.173.755 papeletas. Se trata de la tercera elección consecutiva que se resuelve por menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevé proclamar oficialmente los resultados el viernes 3 de julio. Fujimori será reconocida como presidenta electa, recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de julio en el Parlamento, coincidiendo con el día nacional de Perú.

La candidata presidencial de Perú por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Foto: AFP fotos

Keiko Fujimori y el resultado de las elecciones presidenciales de Perú

La victoria marca el cuarto intento electoral de Keiko Fujimori, quien había perdido en balotaje en 2011, 2016 y 2021. Esta vez logró imponerse en una contienda altamente fragmentada, en la que participaron 35 candidatos y donde lideró la primera vuelta con apenas el 17,19 % de los votos, seguida por el 12,03 % de Sánchez.

El triunfo implica el retorno del fujimorismo al poder tras 25 años, desde la renuncia de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien dejó el cargo en medio de un escándalo de corrupción y luego fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

La nueva presidenta gobernará entre 2026 y 2031 en un país que atraviesa una prolongada inestabilidad política, con ocho mandatarios en la última década, en gran parte por destituciones impulsadas desde el Congreso, varias con apoyo del propio fujimorismo.

Denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de Perú

El candidato derrotado, Roberto Sánchez, anunció que no reconocerá la victoria de Fujimori y denunció sin presentar pruebas un supuesto fraude en el voto en el exterior. Según sostuvo, la anulación de esos sufragios le habría dado el triunfo, ya que fue el más votado dentro del territorio nacional.

Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. AFP

Durante la campaña, Keiko Fujimori centró su discurso en la promesa de "recuperar el orden", en un contexto donde la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado se convirtieron en las principales preocupaciones de la población.

La líder de Fuerza Popular también reivindicó el legado económico de su padre, destacando las políticas de apertura comercial y crecimiento, así como la derrota de grupos armados como Sendero Luminoso y el MRTA, aunque ese período estuvo marcado por violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción vinculados a figuras como Vladimiro Montesinos.

Con información de EFE