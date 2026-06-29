Un sismo de magnitud 4,6 sacudió este lunes una zona en el norte de Venezuela, la misma devastada por el doble terremoto del pasado miércoles que ya causó al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro está localizado a 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en la Guaira, una de las ciudad con mayor afectación por los dos terremotos del 24 de junio.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dijo que la magnitud fue de 4,2.

Niños juegan fútbol frente a un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira (Venezuela) Foto: EFE

El quinto día después del doble terremoto que sacudió una región en el norte del país petrolero, un nuevo movimiento sobresaltó a la población, que ha venido reportando en las últimas horas más de 400 réplicas por las que se mantienen en vigor medidas de prevención, como el no uso de ascensores o el corte del servicio de gas natural en algunas zonas, en particular Caracas, la capital del país.

Rescatistas trabajando en Venezuela, tras el terremoto Foto: AFP

Este domingo, la búsqueda de supervivientes avanzaba, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener esas labores y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes.

Uruguayo que residía en Venezuela murió durante los terremotos

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este sábado el fallecimiento de un uruguayo durante los terremotos que azotaron Venezuela. De profesión fotógrafo, "el hombre residía en Venezuela desde hace mucho tiempo", comunicó Cancillería

También fallecieron su esposa y su hija mayor.

Ante el terremoto registrado en Venezuela, la Cancillería recuerda a los ciudadanos uruguayos que se encuentren en ese país que, "en caso de emergencia o necesidad de asistencia consular, pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

En Venezuela:

Sección Consular Caracas: +58 424 238 03 70

En Uruguay:

Teléfono: 2902 10 10 - Int: 76242 – 76243 – 76244 – 76294 – 76237

Celular de emergencia: 098 274 616 / 098 051 052

Correo: asistencia@mrree.gub.uy

⚠️ Ante el terremoto registrado en Venezuela, la Cancillería recuerda a las y los ciudadanos uruguayos que se encuentren en ese país que, en caso de emergencia o necesidad de asistencia consular, pueden comunicarse a través de los siguientes canales:



🇻🇪 En Venezuela:



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Agencia EFE