Nacional interesado en Daniel Carreño: Perchman y Vairo se reúnen con el DT buscando el reemplazo de Jorge Bava

Nacional se reúne este lunes con Daniel Carreño buscando que sea el reemplazante de Jorge Bava en el cargo de entrenador. Después de descartar la posibilidad de Diego Monarriz porque el nombre no contaba con el apoyo suficiente, optaron por dialogar con un entrenador que ya dirigió el club y supo obtener el Campeonato Uruguayo 2002.

Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vicepresidente del tricolor, respectivamente, mantendrán una reunión con el entrenador de 63 años, quien ya tuvo dos pasajes por el Bolso: uno en la temporada 2002-2003 y otro en la campaña 2007.

Daniel Carreño como técnico de Nacional. Foto: Archivo El País.

Además del Uruguayo, ganó el Torneo Apertura en las ediciones del 2002 y del 2003, así como el Torneo Liguilla 2006/2007.

En sus espaldas tiene un total de 166 partidos dirigidos en los que obtuvo 82 victorias, 39 empates y 45 derrotas.

En un informe de Ovación publicado el pasado 26 de julio, Carreño dio su opinión acerca de cómo puede hacer Nacional para salir de la crisis futbolística que atraviesa: "Siempre respeto al técnico que está. La opinión que todos los entrenadores podamos dar está lejos de una posible realidad; puede ser una posible situación”, inició.

Luego puso el foco en lo que está transitando el club: “No tengo los elementos verdaderos de lo que está pasando, pero sí habría que empezar a buscar pequeñas grandes cosas, por ejemplo no ser tan pretencioso de salir de una situación tan difícil y pasar a una situación ganadora, sino intentar que no nos marquen goles; eso sería desde el punto de vista táctico, que ayudaría también al punto de vista mental”.

“Hay que ser humilde y empezar de cero, esta prueba que tiene con Tigre sería buenísima, empezar por no recibir goles. Y a partir de ahí hasta se puede soñar, pero bueno, primero empezar por objetivos cumplibles”, añadió.

Al ser consultado acerca de cómo trabaja él en específico la faceta emocional de un deportista de alto rendimiento, Carreño respondió en primera instancia: “Uno trabaja todo el año sobre estos temas, quizá el equipo va ganando y los que están necesitando esa fuerza o motivación son los que están lesionados. Y en este caso el plantel en general es como el que está lesionado, que está viviendo algo que no es nada lindo jugar un partido, recibir insultos o lo negativo de las redes sociales sabiendo que la hinchada está muy nerviosa. Todo eso hay que trabajarlo, por supuesto”.

Luego reveló una herramienta que ha utilizado al liderar planteles: “Las charlas, como por ejemplo en el caso de los muchachos que estuvieron en Los Andes, que vivieron situaciones extremas y tienen charlas muy particulares desde el lado de la motivación. Entonces esas cosas nos hacen ver que, aun estando mal, que es lo que está pasando, no hay que esconderse, están en un lugar de privilegio y donde la tuerca ande un poquito bien, nuevamente van a usufructuar de esa hinchada y de jugar en el Gran Parque Central”.