Perchman descartó a Abreu en Nacional, mencionó a Monarriz y dijo: “No hablé con el plantel, no es el momento”

Tras retirarse de la Ciudad Deportiva Los Céspedes, el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, habló con la prensa y se refirió a los nombres en carpeta para suceder al entrenador Jorge Bava, descartó a Sebastián Abreu y confirmó la opción de Pablo Álvarez como gerente deportivo, aunque dijo que "hay otros nombres".

"Yo sabía que Seba tenía pendiente una charla con el dueño del Xolos y que era muy difícil. Era una campaña que estaba haciendo que a la tercera fecha se viniera. Por supuesto, para él es una ilusión enorme lo de Nacional, pero para él era muy difícil, es lógico. Habían arrancado un proceso, van tres fechas, habían venido un montón de jugadores, él armó todo el proceso este, ayer le ganaron a Cruz Azul y no podía dejar el proyecto por la mitad. Él se muere de ganas de venir, pero en esta oportunidad no va a poder salir", expresó Perchman ante los canales de televisión y las radios presentes a las afueras del entrenamiento que hoy dirigió el institucional Diego Ligüera.

Consultado sobre si Diego Monarriz, con paso reciente por Juventud y Danubio, es el candidato tras el 'no de Abreu, dijo: "Después veremos, todavía no hay nada definido, la verdad no hay nada definido".

Diego Monarriz, DT de Danubio, en Jardines del Hipódromo. Foto: Ignacio Sánchez.

En esta misma línea de respuestas y ante la pregunta por si Pablo Álvarez, hoy en este rol en Boston River, es una opción como director deportivo, aceptó: "Es una de las opciones. Hay más nombres, pero es una de las opciones".

Pablo Álvarez en su rol de director deportivo de Boston River. Foto: @bostonriver_oficial.

Sobre qué tiempo estima para definir los cargos, a dos semanas de clásico ante Peñarol por la cuarta fecha del Clausura, expresó que "calcula" será entre este lunes y martes.

Por último, sostuvo que aún no habló con los jugadores. "No, ahora no. Empezaron a entrenar y nos quedamos hablando con Sebastián Eguren y Martín Ligüera y empezaron a entrenar. No, era momento para hablar", concluyó el vicepresidente.

Las primeras palabras de Bava tras dejar de ser el DT de Nacional

"Vine a despedirme; no es momento para hablar", fueron las primeras palabras del entrenador que se retiró con signos claros de emoción. "Terminamos un ciclo, no pude revertir la situación. Los muchachos dieron lo mejor, pero no se pudo dar. Estoy bien, es parte del fútbol, los resultados mandan y más en un equipo grande", dijo ante las radios y los canales de televisión que acudieron a su salida.

Jorge Bava, el entrenador de Nacional, en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

Consultado si tenía confianza para seguir adelante, afirmo que sí, "pero los resultados mandan, más en un equipo grande. No me vendría mal tomarme un tiempo, no me lo he tomado hasta ahora".

"No pudimos revertir la situación pero estas decisiones son partes del fútbol. Hubo trabajo de ellos (los jugadores), pero en el fútbol los resultados mandan”, añadió Bava este lunes por la mañana.

Tras la renuncia del mánager deportivo y el secretario técnico, destacó: "Sebastián Eguren y Martín Ligüera fueron dos compañeros de fierro. Les deseo lo mejor y sé lo que sienten por Nacional".

Respecto al mensaje a los fanáticos, dijo: "Al hincha decirle que siga acompañando como siempre. Dimos todo y los muchachos dieron todo".