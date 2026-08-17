Nacional busca el reemplazante de Sebastián Eguren y Perchman se reunirá con Pablo Álvarez, el elegido

Continúan los movimientos internos en Nacional en medio de la crisis deportiva que atraviesa y este lunes Flavio Perchman, vicepresidente del club, mantendrá una reunión con Pablo Álvarez, actual gerente deportivo de Boston River.

Se desempeña en el cargo desde diciembre del 2021 y, de acuerdo a lo que pudo averiguar Ovación, desde el Sastre no podrían obstáculos para su salida. "Tiene manos libres", expresaron desde el club en relación a una posible salida para asumir en el Bolso.

Álvarez fue quien generó mayor consenso en la reunión de comisión directiva que se desarrolló este domingo en el Gran Parque Central.

Conoce el mundo tricolor por haberse formado allí como futbolista y disputó un total de 115 partidos en Nacional como lateral derecho.

Además, obtuvo el Campeonato Uruguayo 2011/2012 y el de la campaña 2014/2015.

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