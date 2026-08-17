Jorge Bava se despidió del plantel de Nacional: "No pudimos revertirlo, trabajo hubo pero los resultados mandan"

Horas después de su salida de Nacional, Jorge Bava acudió a la Ciudad Deportiva Los Céspedes y se retiró visiblemente emocionado tras despedirse del plantel, que este lunes comenzó su entrenamiento a las 10 de la mañana con Diego Ligüera como técnico institucional.

"Vine a despedirme; no es momento para hablar", fueron las primeras palabras del entrenador que se retiró con signos claros de emoción. "Terminamos un ciclo, no pude revertir la situación. Los muchachos dieron lo mejor, pero no se pudo dar. Estoy bien, es parte del fútbol, los resultados mandan y más en un equipo grande", dijo ante las radios y los canales de televisión que acudieron a su salida.

Consultado si tenía confianza para seguir adelante, afirmo que sí, "pero los resultados mandan, más en un equipo grande. No me vendría mal tomarme un tiempo, no me lo he tomado hasta ahora".

"No pudimos revertir la situación pero estas decisiones son partes del fútbol. Hubo trabajo de ellos (los jugadores), pero en el fútbol los resultados mandan”, añadió Bava este lunes por la mañana.

Tras la renuncia del mánager deportivo y el secretario técnico, destacó: "Sebastián Eguren y Martín Ligüera fueron dos compañeros de fierro. Les deseo lo mejor y sé lo que sienten por Nacional".

Respecto al mensaje a los fanáticos, dijo: "Al hincha decirle que siga acompañando como siempre. Dimos todo y los muchachos dieron todo".