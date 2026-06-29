La esposa y los dos hijos pequeños del futbolista argentino Lucas Trejo murieron en los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, informó el domingo su equipo, el Club Sport Marítimo de La Guaira.

Trejo, que juega para este equipo de segunda división en Venezuela, divulgó en redes un video conmovedor mientras buscaba entre los escombros a su esposa Yanina y a sus hijos Aaron y Ainhoa durante tres días antes de que los equipos de rescate recuperaran sus cuerpos. "El Club Sport Marítimo La Guaira lamenta profundamente la irreparable pérdida de la esposa e hijos de nuestro jugador Lucas Trejo", dijo el equipo en una publicación en Instagram y X, acompañada por una foto de la familia.

En paralelo, el mismo club informó de la muerte de varios de sus futbolistas más jóvenes: Ricardo Veloz, de la categoría sub17; Víctor Palacios, sub15; y Daniel Domínguez, sub12.

Tres días de búsqueda en los escombros de La Guaira

Trejo, de 38 años, se encontraba en una concentración del equipo en Caracas cuando los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron la zona el miércoles por la noche, de acuerdo con CNN.

Lucas Trejo y su familia en Venezuela. Foto: Instagram/Lucas Trejo

Regresó de inmediato a su casa en La Guaira —el estado más afectado por el desastre— y se encontró con "una escena horrenda", relató a CNN Ricardo Ardiles, cuñado de Trejo.

"No encontró absolutamente nada de lo que había sido el edificio en sí", dijo Ardiles.

Lucas Trejo y su familia en Venezuela. Foto: Instagram/Lucas Trejo

El Deportivo Municipal de Perú expresó este domingo su "más profundo pesar" por la muerte de la esposa y los hijos del futbolista argentino, exintegrante del club durante la temporada 2022. "En estos momentos de inmenso dolor, extendemos nuestras más sinceras condolencias a Lucas, así como a sus familiares, amigos y seres queridos", señaló La Academia en un mensaje publicada en sus redes sociales.

Añadió que toda "la familia del Club Centro Deportivo Municipal acompaña a Lucas con respeto, solidaridad y afecto" y le hizo llegar su "abrazo fraterno y el compromiso" de darle su apoyo "en este difícil momento". "Elevamos una oración por el eterno descanso de sus seres queridos", concluyó.

El impacto del doble terremoto en el Caribe venezolano

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles, con apenas 39 segundos de diferencia, por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que han dejado, hasta el momento, 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas, la mayoría en el estado caribeño de La Guaira, donde residía el jugador con su familia.

Edificios destruidos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. Foto: AFP

Con información de EFE y AFP