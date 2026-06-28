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Rescate tras el terremoto en Venezuela: Delcy Rodríguez confirmó que hay 33 sobrevivientes

os rescatistas internacionales intensifican las tareas humanitarias en La Guaira y Caraballeda tras el sismo consecutivo que dejó casi 1.500 víctimas fatales y miles de familias damnificadas.

El País
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28/06/2026, 18:05
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Rescatistas trabajando en Venezuela, tras el terremoto
Rescatistas trabajando en Venezuela, tras el terremoto
Foto: AFP

El Gobierno de Venezuela informó este domingo de que 33 personas han sido rescatadas con vida, en medio del despliegue de rescatistas internacionales y nacionales tras el terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y que afectó principalmente al estado La Guaira.

En una nota de Prensa Presidencial, la presidenta encargada, Delcy Rodriguez, dijo que el país se encuentra en un periodo crucial para el hallazgo de sobrevivientes, cuando ya se han cumplido cuatro días desde el terremoto.

"Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas, y nosotros, quienes no estamos en las labores como ustedes, estamos en oración para que podamos encontrar personas con vida", añadió

Casi 1.500 muertos y miles de desaparecidos en Venezuela tras el doble sismo más destructivo de la región

Rodríguez se reunió este domingo con un grupo de rescatistas internacionales a quienes agradeció por su labor y solidaridad y añadió que los venezolanos tienen mucha esperanza en su trabajo.

"A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza, y se unieron al extraordinario trabajo que los rescatistas venezolanos han estado haciendo desde el primer minuto", señaló, de acuerdo a una nota de prensa de Prensa Presidencial.

Equipos de rescate trabajan en un edificio colapsado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, tras varios terremotos. Cerca de 1.000 personas han muerto y más de 50.000 permanecen desaparecidas después de dos terremotos consecutivos en Venezuela, donde se ha reportado un creciente malestar por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a los supervivientes.
Rescate. Equipos de rescate trabajan en un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira.
Foto: AFP fotos

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, compartió fotografías en X y dijo que el propósito del encuentro fue fortalecer las labores humanitarias frente a la emergencia que vive la nación petrolera.

El legislador informó este domingo que han fallecido 1.450 personas tras el terremoto, mientras que hay 3.150 heridos, pese a que el sábado reportó un total de 3.238 heridos, sin que haya ofrecido detalles sobre la razón de esta reducción en el registro.

Además, dijo que 12.721 familias están damnificadas.

Terremoto en Venezuela: Cruz Roja uruguaya recibe aportes y ayuda a localizar familiares

Igualmente, anunció que hay 2.624 rescatistas en el país suramericano con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84,8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos.

EFE

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