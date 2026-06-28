Gobierno de Venezuela militariza zona de la catástrofe, mientras aumenta el número de muertos

El gobierno interino en Venezuela militarizó y restringió el acceso al estado La Guaira, epicentro de la devastación del doble terremoto del miércoles en Venezuela. La restricción llega después de que el viernes la ciudad colapsara entre un tumulto de vehículos particulares que se trasladaron a llevar ayuda humanitaria y el desesperado llamado de ayuda de los afectados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 para la remoción de escombros con maquinaria.

Cientos de policías intentan ayer organizar y dar prioridad a los vehículos que iban con cargas y equipos de rescate, lo que ocasionó un embudo en la autopista Caracas-La Guaira.

El acceso de la prensa está siendo controlado y los periodistas trasladados en un autobús con autorización del Ministerio de Comunicaciones a una ruta establecida por las autoridades.

El gobierno dijo que la decisión del traslado de la prensa en buses busca proteger a los periodistas del riesgo de infecciones, tras casi 72 horas de los terremotos.

Ayer sábado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que los que quieran ser voluntarios deben registrarse para hacer el trabajo de manera más organizada.

Rodríguez indicó que hasta ayer sábado se habían confirmado 1.430 personas fallecidas, mientras que hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.

A estas cifras, se suman siete millones de personas que pueden verse afectadas y más de 50.000 desaparecidos por los terremotos, advirtió las Naciones Unidas ayer sábado.

Mientras el balance oficial de víctimas sigue subiendo, Naciones Unidas señaló que los daños materiales son cuantiosos. La cifras podrían alcanzar los 6.700 millones de dólares, 6% del PIB venezolano.

El Limón Hubo otro terremoto ayer sábado Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió ayer sábado la costa de Venezuela, y se pudo sentir en Caracas, el movimiento telúrico se produjo a las a las 15:20 hora local (16:20 en Uruguay), informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro del temblor de ayer se situó en el mar a unos 30 kilómetros al noroeste de El Limón, en el estado de Aragua, cercano a Caracas. No se han reportado daños.

“Hacemos una revolución”

Luego de tres días de una tragedia de este tipo se reducen mucho las chances de encontrar gente con vida. Furiosos, familiares y sobrevivientes del mayor sismo en Venezuela desde 1900 amenazan con bloquear calles para llamar la atención de las autoridades.

Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de un edificio en La Guaira, la ciudad más afectada, a 40 km de Caracas, cuenta que busca entre los escombros a su madre, a su esposa y a su hijo, desaparecidos tras el derrumbe de su edificio.

“Aún no veo a las autoridades encargándose de la situación aquí en esta zona”, dijo el hombre a la AFP sin ocultar su desesperación.

“Me dijeron que están deliberando. ¿Deliberando qué? (...) Si hoy no llega nadie aquí vamos a hacer una revolución porque aquí necesitamos cosas: maquinaria, plantas eléctricas, taladros, de todo”, exclamó Ochoa.

“Acá estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva (bajo los escombros) y no nos dan las manos ni las herramientas”, añadió.

En tanto, en una morgue de Caracas, Yessica Mendoza contó a la AFP que debido al colapso de hospitales y servicios funerarios debió trasladar ella misma hasta ahí el cuerpo de su hija, que murió junto a su yerno al derrumbarse su edificio en La Guaira.

“Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda”, dijo esta madre de 43 años.

Ayuda. Personas reciben donaciones cerca del aeropuerto de Maiquetía. Foto: AFP fotos

Abucheos a Delcy

La Guaira parece una zona de guerra. Altos edificios se derrumbaron como castillos de naipes y quedaron transformados en montañas de arena y escombros donde se pueden ver cuerpos.

El gobierno interino restringió el acceso a este estado costero y la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció su militarización “para garantizar la seguridad”. Informó que 14.000 militares y policías fueron desplegados en el estado.

Rodríguez, que asumió el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, fue abucheada el viernes de noche al llegar frente a un edificio de 22 pisos desplomado en Caracas.

“¡Fuera, fuera!”, le gritaban. “¡Ya está bueno ya de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo! (...) ¡El gobierno no está haciendo nada por el pueblo!”.

La Guaira ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos.

Plataforma unitaria Oposición: “El Estado no estaba preparado” La mayor coalición opositora de Venezuela, que está agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró que el Estado no estaba preparado para responder a terremotos como los que ocurrieron el pasado miércoles, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente. “Las primeras horas de esta emergencia también dejaron en evidencia una realidad que no puede ignorarse: el Estado venezolano no estaba preparado para responder a una tragedia de esta magnitud”, subrayó la PUD en un comunicado compartido en X. A juicio del bloque, la “insuficiencia de recursos, equipos especializados y capacidad de respuesta” ha obligado a “miles de ciudadanos, voluntarios y organizaciones a asumir tareas que debieron contar con una estructura pública robusta y plenamente operativa”. “Venezuela necesita instituciones capaces de prevenir, responder y proteger la vida de su gente”, manifestó la coalición. En este contexto, expresó su solidaridad con las personas que han perdido a un ser querido tras los terremotos y a “todos aquellos que hoy enfrentan la incertidumbre de haberlo perdido todo”. También agradeció la labor de bomberos, personal médico, rescatistas y voluntarios, así como a la comunidad internacional, pero pidió que se fortalezca la cooperación durante los próximos días para atender una “emergencia humanitaria de enormes dimensiones”. “Hacemos un llamado urgente para que se concentren todos los recursos humanos, equipos especializados y maquinaria pesada necesarios en las zonas más afectadas, particularmente en el estado La Guaira, donde la emergencia demanda una respuesta inmediata y proporcional a la gravedad de la situación”, apunto la PUD. El bloque informó que han habilitado sus sedes como centros de acopio y coordinación para apoyar a hospitales, refugios y comunidades afectadas. Al menos 1.430 muertos y 3.360 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela por los dos terremotos que afectaron principalmente a Caracas y a La Guaira. El Gobierno contabiliza 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados. EFE

Reabre aeropuerto

El aeropuerto internacional de Caracas, que había cerrado por los daños provocados por los sismos, reabrió parcialmente el sábado y recibe vuelos de carga con ayuda de Estados Unidos.

En tanto, el “USS Fort Lauderdale”, un barco militar anfibio, está ahora frente a las costas de Venezuela, lo que permitirá hacer vuelos de rescate en La Guaira.

Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares y el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela.

Socorristas extranjeros trabajan en el terreno. Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se han movilizado para ayudar.

Con información de EFE y AFP