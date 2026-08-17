Inumet emite una alerta por tormentas fuertes y puntualmente severas para el lunes 17 de agosto de 2026
El Instituto Uruguayo de Meteorología advierte a través de un comunicado que se espera en buena parte del país la ocurrencia de tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de las 21:45 hs. Local. Estas condiciones podrían incluir precipitaciones copiosas, granizo, fuertes ráfagas de viento e intensa actividad eléctrica.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este martes una alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas. En principio, Inumet actualizará la advertencia meteorológica en las próximas horas o ante cambios significativos.
"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.", indicó el Instituto Uruguayo de Meteorología.
Localidades afectadas por la alerta naranja
Artigas: Todo el departamento
Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé
Paysandú: Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Tambores y Termas de Guaviyú
Rivera: Todo el departamento- Rocha: Cebollati
Salto: Todo el departamento
Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores
Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón y Vergara
Localidades afectadas por la alerta amarilla
Cerro Largo: Esperanza
Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas y San Jorge
Florida: Cerro Chato
Lavalleja: 19 de Junio y José Pedro Varela
Paysandú: Beisso, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir y Quebracho
Río Negro: Algorta, Paso de los mellizos y Sarandí de Navarro
Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen y San Luis Al Medio
Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco
Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, Maria Albina, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines y Villa Sara
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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