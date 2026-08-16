Peñarol vs. Central Español en vivo por el Torneo Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Peñarol y Central Español cierran la jornada de domingo en el Campeón del Siglo, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura. El Carbonero recibe al Palermitano sabiendo que con una victoria volverá a quedar como único líder de la Tabla Anual, incluso teniendo un partido menos ya que debe el de la primera fecha ante Montevideo City Torque.
Los dirigidos por Diego Aguirre fueron superados hasta el momento por Deportivo Maldonado y Racing que ya ganaron sus respectivos encuentros y están ubicados dos unidades por encima del Mirasol que busca seguir con la racha positiva de cinco partidos sin derrotas con cuatro triunfos y un empate.
Precisamente la última derrota del Carbonero fue ante el equipo que ahora dirige Diego Osella y en el marco del Torneo Intermedio por lo que le ganó los dos encuentros disputados ya que ya había vencido a Peñarol en el Torneo Apertura, en el recordado encuentro que se disputó en el Domingo Burgueño Miguel.
El equipo de Diego Aguirre formará con Washington Aguerre; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darias; Leonel Jaime; Abel Hernández y Matías Arezo, mientras que los de Diego Osella tendrán a Emiliano Márquez; Matías González, Alejandro Villoldo, Ignacio Rodríguez, Marcos Montiel, César Nunes; Isaac Méndez, Guillermo Gandolfo, Franco Muñoz, Jonathan Dellarossa y Raúl Tarragona.
¡Así forma Central Español!
El argentino Diego Osella dio a conocer el once inicial con el que buscará volver a sorprender a Peñarol y que tendrá en el lateral derecho a Matías González, exjugador del Carbonero.
El once del Palermitano: Emiliano Márquez; Matías González, Alejandro Villoldo, Ignacio Rodríguez, Marcos Montiel, César Nunes; Isaac Méndez, Guillermo Gandolfo, Franco Muñoz, Jonathan Dellarossa y Raúl Tarragona.
¿Cuáles son las cinco bajas que tiene Peñarol?
Diego Aguirre tiene varias y distintas bajas para este partido. Son cinco los futbolistas con los que la Fiere no puede contar y cuatro de ellas son de la zona defensiva.
Es que Nahuel Herrera sufrió un golpe en el quinto metatarsiano que lo dejará al margen entre tres y cinco semanas, mientras que Franco Romero llegaba justo al fin de semana pero este sábado empezó a practicar con el resto del plantel.
Thiago Espinosa es baja por una carga muscular que lleva a que se lo cuide para este partido, mientras que Brian Barboza no está ya que se resuelven por estas horas detalles de su transferencia a Toluca, más allá de que seguirá en el club hasta diciembre.
Jonathan Rodríguez se lo cuidará este fin de semana debido a una carga muscular que no presente lesión.
¡Confirmado el once inicial de Peñarol!
Con la vuelta de Maximiliano Olivera, Diego Aguirre confirmó el once inicial colocando nuevamente línea de tres en el fondo.
El once del Carbonero: Washington Aguerre; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darias; Leonel Jaime; Abel Hernández, Matías Arezo.
🪐 Hasta el infinito y más allá con ustedes, con Peñarol. pic.twitter.com/XDTPa2tJEP— PEÑAROL (@OficialCAP) August 16, 2026
Brian Barboza será vendido, pero se queda
En las últimas horas se confirmó que Brian Barboza será vendido al Toluca, aunque continuará en Peñarol hasta diciembre. Por eso motivo no está esta tarde y sí estaría el próximo fin de semana ante Deportivo Maldonado. El pase se hacer por aproximadamente cuatro millones de dólares.
Los convocados de Peñarol:
La nómina de Diego Aguirre tiene dos bajas como las de Nahuel Herrera y Brian Barboza, el primero por lesión y el otro por el particular momento que vive con la chance de que se concrete su transferencia en las últimas horas.
Mientras tanto, tiene los regresos de Maximiliano Olivera y Diego Laxalt.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Central Español, por la Fecha 2 del Torneo Clausura, @LigaAUF. pic.twitter.com/2CNISTobCf— PEÑAROL (@OficialCAP) August 16, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!
Peñarol y Central Español le ponen punto final a la jornada de domingo de la segunda fecha del Torneo Clausura porque se enfrentan en el Estadio Campeón del Siglo.