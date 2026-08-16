Peñarol vs. Central Español en vivo por el Torneo Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

Peñarol y Central Español cierran la jornada de domingo en el Campeón del Siglo, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura. El Carbonero recibe al Palermitano sabiendo que con una victoria volverá a quedar como único líder de la Tabla Anual, incluso teniendo un partido menos ya que debe el de la primera fecha ante Montevideo City Torque.

Los dirigidos por Diego Aguirre fueron superados hasta el momento por Deportivo Maldonado y Racing que ya ganaron sus respectivos encuentros y están ubicados dos unidades por encima del Mirasol que busca seguir con la racha positiva de cinco partidos sin derrotas con cuatro triunfos y un empate.

Precisamente la última derrota del Carbonero fue ante el equipo que ahora dirige Diego Osella y en el marco del Torneo Intermedio por lo que le ganó los dos encuentros disputados ya que ya había vencido a Peñarol en el Torneo Apertura, en el recordado encuentro que se disputó en el Domingo Burgueño Miguel.

El equipo de Diego Aguirre formará con Washington Aguerre; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darias; Leonel Jaime; Abel Hernández y Matías Arezo, mientras que los de Diego Osella tendrán a Emiliano Márquez; Matías González, Alejandro Villoldo, Ignacio Rodríguez, Marcos Montiel, César Nunes; Isaac Méndez, Guillermo Gandolfo, Franco Muñoz, Jonathan Dellarossa y Raúl Tarragona.