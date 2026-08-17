Caso Barrera: madre de víctima incorporó a nuevo abogado y buscará que se admitan denuncias en Tribunal de Ética

Rosario Barrera no se conformó con la respuesta que recibió del Tribunal de Ética Médica a comienzos de este mes, cuando se le informó que la denuncia que había presentado contra la ministra Cristina Lustemberg y la anestesista Inés Miralles no tenía la claridad ni la información suficiente como para estudiar la actuación que tuvieron ambas en el caso de la muerte de su hija, y para eso tomó dos decisiones.

La primera, contratar al abogado Pablo Schiavi, especialista en derecho médico; la segunda, presentar en los próximos días, bajo su asesoramiento, dos nuevos escritos para insistir en que ese Tribunal, que funciona bajo la órbita del Colegio Médico del Uruguay —de cuyo Consejo Nacional Schiavi fue asesor—, investigue la conducta ética de las dos profesionales.

"Vamos a trabajar para que las denuncias sean admitidas", dijo Schiavi en diálogo con El País. "Si las admiten, recién ahí se iniciaría el proceso, más allá de que eso no quiere decir que uno tenga razón", explicó. Pero el "objetivo primordial" es dar ese paso, con el convencimiento de que tanto respecto de Lustemberg —quien decidió rebajarle a la anestesista la pena de inhabilitación de cinco a tres años— como de Miralles —que intervino en la operación de Soledad Barrera— "hay falta ética" en su accionar.

"Queremos que el tribunal juzgue esto —insistió Schiavi— y superar el control de forma para que haya luego un pronunciamiento sobre lo más importante, que es si hubo o no un apartamiento del Código de Ética en el accionar de los profesionales".

"Sin precisión"

Lo que el Tribunal de Ética le transmitió a Barrera semanas atrás es que para que el proceso se inicie formalmente se debe indicar con precisión cuál o cuáles hechos son los que, a juicio de la denunciante, implicarían apartamientos deontológicos".

Recordaron en este sentido que en el Reglamento de Procedimiento —de cuya redacción Schiavi, a su vez, formó parte— se establece "cuáles son los requisitos" que tienen que cumplir las denuncias a presentarse en este ámbito. "Dicha norma exige —entre otros— que la denuncia contenga la narración clara y precisa de los hechos que se solicita sean considerados por el Tribunal".

"En la presente denuncia —señalaron a continuación—, la compareciente no narra con precisión cuáles serían los hechos concretos, protagonizados por la Dra. Lustemberg que habrían constituido faltas de ética médica, no siendo suficiente la mera referencia a actos administrativos sin más".

Por tal motivo, la resolución que adoptó el Tribunal —firmada por el presidente Hugo Rodríguez, la secretaria Diana Domenech, y los doctores Gerardo Eguren, Fernando Repetto y Álvaro Giordano— señala a Barrera que, "en caso de querer formular una denuncia, debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos, identificando con precisión los hechos concretos que a su juicio habrían configurado faltas de ética médica".

Nada se sostuvo, sin embargo, sobre Miralles, a quien Barrera también denunció ante este Tribunal.

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