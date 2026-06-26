Luto en el fútbol de Venezuela: encuentran muerto a Yimvert Berroterán, joya de la Sub 20, tras el terremoto

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó este viernes 26 de junio la muerte de Yimvert Berroterán, mediocampista de la selección Sub 20 de Venezuela y jugador de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Fútbol Club, luego de que el futbolista fuera reportado como desaparecido tras los terremotos que golpearon distintas regiones del país.

La confirmación se produjo mediante un comunicado oficial, en medio de la emergencia que deja centenares de edificaciones destruidas y un aumento constante en el número de víctimas.

Berroterán tenía 18 años y era considerado una de las promesas de la Vino Tinto. Venía de disputar el Sudamericano Sub 17 y el Mundial de la categoría con su selección.

En su mensaje, la Federación Venezolana de Fútbol señaló que "lamenta profundamente el fallecimiento de Yimvert Berroterán" y afirmó que "hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país".

𝐓𝐮 𝐥𝐮𝐳 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫𝐚́ 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐥𝐚𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐕𝐢𝐧𝐨𝐭𝐢𝐧𝐭𝐨. ♾️ pic.twitter.com/Qqyisq29Xn — La Vinotinto (@SeleVinotinto) June 26, 2026

Asimismo, expresó que "su partida enluta a toda la familia Vinotinto" y extendió sus condolencias a "sus familiares, amigos, compañeros, cuerpo técnico y seres queridos en este momento de profunda tristeza". La entidad concluyó el pronunciamiento indicando: "Yimvert, tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto. Paz a su alma".

Tras la noticia, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se pronunció sobre la noticia: "Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Yimvert Berroterán, una joven promesa del fútbol venezolano. Que descanse en paz", escribió el titular del ente sudamericano.

Y añadió: "Expreso mis más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, así como a todas las familias que hoy sufren la pérdida de un ser querido a raíz de esta tragedia. Mucha fuerza y solidaridad para todo el pueblo venezolano en este difícil momento".

Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Yimvert Berroterán, una joven promesa del fútbol venezolano. Que descanse en paz.



Expreso mis más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, así como a todas las familias que hoy sufren la pérdida de… — Alejandro Domínguez (@agdws) June 26, 2026

El mensaje de Recoba al pueblo venezolano

Álvaro Recoba, entrenador del Deportivo Táchira, expresó su solidaridad con Venezuela, tras los dos potentes terremotos que sacudieron al país y que al momento registran 589 muertos y 2.980 heridos.

En un mensaje en sus redes sociales, Recoba señaló que "hay noticias que te golpean fuerte" y "esta es una de ellas". "Hoy mi pensamiento está con cada familia venezolana que está atravesando uno de los momentos más difíciles que puede vivir una persona", agregó el extécnico de Nacional.

El Chino, expresó su "profundo respeto y tristeza" y expresó su "apoyo al pueblo venezolano". "A los que perdieron a sus seres queridos, a los heridos, a los que perdieron todo: los acompaño. Fuerza, Venezuela", concluyó Recoba.

Con información de El Tiempo / GDA.