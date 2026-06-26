Terremotos en Venezuela: confirman 589 muertos y declaran zona de desastre en La Guaira

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que se elevó a 589 la cifra de muertos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

"En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas", declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Sin embargo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el jueves la cifra de heridos en 4.300 personas. Rodríguez destacó que han podido rescatar a "decenas" de personas, sin precisar la cifra.

Igualmente, anunció la militarización del estado costero de La Guaira, contiguo a Caracas y donde está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, para atender esta coyuntura en la región más afectada por los dos terremotos ocurridos el pasado miércoles en la tarde.

Voluntarios buscan posibles víctimas en un edificio colapsado tras dos terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira. Foto: AFP

"Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del estado La Guaira, para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo", añadió.

La mandataria encargada señaló que el despeje de la vialidad ha permitido que los rescatistas, los organismos de seguridad ciudadana, así como los militares, se desplacen por el estado para atender aspectos logísticos como la alimentación y el agua.

Además, informó que desde el miércoles en la tarde se han producido 214 réplicas.

Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5.

Emergencia nacional

La Guaira fue declarado el jueves zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela.

Los terremotos afectaron también a otras regiones del país, incluida Caracas, donde colapsaron edificios y distintas instalaciones.

La presidenta Delcy Rodríguez anunció este jueves un fondo de US$ 200 millones con recursos que el país tiene depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que destinará a la reconstrucción de infraestructuras afectadas y a financiar la construcción de nuevas viviendas.

También dio a conocer la creación de un fondo para la “atención inmediata de las víctimas de este desastre natural” y solicitó el apoyo del sector privado para facilitar el alquiler de “maquinaria amarilla para las labores de rescate”.

Integrantes de equipos de rescate trabajan en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela) Foto: Boris Vergara/EFE

Estados Unidos autorizó este jueves transacciones a Venezuela, prohibidas por las sanciones, siempre y cuando estén relacionadas con las labores de socorro por los terremotos.

El Departamento del Tesoro emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre, que “de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR)”.

La directriz deja claro que esta autorización no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Tampoco aplica a “ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte” estipulada en el capítulo de sanciones aplicadas.

España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea también ofrecieron ayuda.

En redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos, muchos en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos.

Una imagen muestra un edificio de apartamentos gravemente dañado tras un terremoto en Catia La Mar, La Guaira. Foto: AFP

Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto. El último de gran magnitud fue en Cariaco, y dejó 73 muertos. El último en Caracas fue en 1967 con 236 fallecidos.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, y registrados con apenas 39 segundos de diferencia, conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran intensidad ocurren casi simultáneamente en la misma zona.

Con información de EFE y AFP