Crean un sitio web gratuito para buscar a los miles de desaparecidos por los terremotos en Venezuela

Dos terremotos sacudieron este miércoles 24 de junio el norte de Venezuela dejaron al menos 164 muertos, cientos de heridos y decenas de edificaciones destruidas. Miles de personas aún se encuentran desaparecidas y por esta razón se creó un sitio web gratuito para localizarlas.

La página "Desaparecidos terremoto Venezuela" permite reportar de forma gratuita a una persona desaparecida tras las terremotos. El sistema solo solicita el nombre de la persona y el dato de dónde fue vista por última vez. Además, permite poner una fotografía y un teléfono de contacto de quien la busca.

Sobre el mediodía de este jueves, el sitio web ya registraba más de 30.000 reportes de personas desaparecidas y unas 1.500 personas localizadas a salvo.

La página también cuenta con contactos de interés, como las diferentes líneas de emergencia en Caracas.

Web permite reportar desaparecidos tras terremoto de Venezuela Foto: captura de pantalla

Redes sociales, el otro canal para buscar a desaparecidos

Numerosos mensajes de familiares dentro y fuera de Venezuela sobre desaparecidos han llenado en las últimas horas varias redes sociales, después de que dos potentes terremotos sacudieran el miércoles el país con un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos y cuantiosos daños materiales.

"Desaparecidos, ¡los estamos buscando!", "No sabemos nada de él", "Necesito información de ellos" y "Ayúdanos a encontrarlas" son algunos de los textos que acompañan nombres, fotografías y otros datos sobre los desaparecidos, de distintas edades, puestos en las publicaciones, donde también hay números de contacto.

Casa destrozada tras dos terremotos en Venezuela Foto: EFE/ Ronald Pena R.

Buena parte de las personas desaparecidas viven en zonas del estado costero de La Guaira, aledaño a Caracas, el más golpeado y donde ha habido derrumbes de edificios, así como en sectores de la ciudad capital, que también registró afectaciones parciales de edificaciones.

El colapso de servicios de telefonía móvil y los cortes del servicio eléctrico en algunas zonas después de los sismos también dificultaron que las personas dentro del país y en el exterior pudieran confirmar el estado de sus familiares.

Funcionarios de Protección Civil, de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional y de cuerpos de bomberos, entre otros, mantienen las labores de búsqueda entre las ruinas de los edificios que colapsaron, donde también continúan los trabajos de recolección de escombros.

Con información de EFE